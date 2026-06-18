Ile Maurice: Linley Seechim nous raconte sa nuit d'angoisse avant d'être retrouvé

L'inquiétude a laissé place au soulagement. Près de 24 heures après sa disparition dans les hauteurs boisées de Plaine-Champagne, Linley Seechim, 63 ans, habitant de Baie-du-Tombeau, a été retrouvé sain et sauf lundi matin grâce à l'intervention de l'hélicoptère de la police. Il participait dimanche à une randonnée avec une vingtaine de personnes de l'Ava Gym de Baie-du-Tombeau.

Passionné de sport depuis sa jeunesse, il en était le membre le plus âgé. «Dès qu'une randonnée était organisée, j'étais toujours partant. J'aime la nature et marcher me fait du bien», raconte-t-il. Boulanger-pâtissier depuis l'âge de 16 ans, Linley Seechim a travaillé aux États-Unis avant de revenir à Maurice pour développer son entreprise familiale. Pour son épouse, Myanna, ces sorties comptaient énormément : «À chaque sortie, il était comme un enfant qui partait en excursion. Il préparait tout à l'avance et attendait ce moment avec beaucoup d'excitation.»

Alors que le groupe entamait le trajet du retour à Alexandra Falls, Linley Seechim a perdu ses repères. Diabétique, il n'avait pas pris ses médicaments ce matin-là et il pense que son taux de sucre a contribué à son malaise. En tentant de retrouver son chemin, une branche à laquelle il s'était agrippé a cédé sous son poids, le faisant dévaler une pente escarpée. «Quand je me suis relevé, il n'y avait plus personne autour de moi.» Désorienté et affaibli, il a suivi le bruit d'un cours d'eau jusqu'à une rivière pour se désaltérer.

Attente interminable

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La nuit tombée, sous une pluie persistante, il a trouvé refuge tant bien que mal. Des singes et des cochons marrons se sont approchés, sans l'attaquer. Malgré la fatigue, la faim et le froid, il s'est accroché à l'espoir de revoir sa famille. «J'ai beaucoup prié. C'est ce qui m'a aidé à tenir.» Par ailleurs, à Baie-du-Tombeau, les heures semblaient sans fin pour son épouse. «Au fond de moi, je ne pensais pas qu'il était perdu définitivement. Mais le stress était énorme. Chaque heure qui passait me semblait interminable.»

Dès qu'elle avait appris que son mari n'était pas rentré avec le groupe, elle avait alerté les autorités. Un important dispositif de recherche avait aussitôt été déployé : Groupe d'intervention de la police mauricienne, hélicoptère Squadron, sapeurs-pompiers et secouristes ont ratissé la zone durant de longues heures. Lundi matin, l'hélicoptère l'a finalement repéré dans une zone difficile d'accès.

Transporté à l'hôpital de Rose-Belle, il souffrait de contusions, d'égratignures et de quelques blessures. Son état a rapidement été jugé rassurant. Après une perfusion et les soins nécessaires, il a pu regagner son domicile. Linley Seechim tient à remercier tous les intervenants : «Les policiers, les pompiers, l'équipage de l'hélicoptère, le personnel hospitalier... tout le monde a fait un travail formidable. Sans eux, je ne sais pas ce qui aurait pu m'arriver.» Son épouse ajoute : «Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui se sont mobilisées et nous ont soutenus durant ces heures difficiles.»