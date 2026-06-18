Ile Maurice: Exercice de simulation contre ebola à l'aéroport SSR pour tester la coordination des autorités

Un exercice de simulation consacré à la prévention du virus ebola a eu lieu mardi matin au terminal des arrivées de l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR), à Plaisance.

Organisée par le ministère de la Santé, en collaboration avec Airport of Mauritius Co. Ltd, Airport Terminal Operations Ltd et plusieurs autres partenaires, cette opération avait pour but d'évaluer l'état de préparation du pays face à l'éventuelle arrivée d'un cas suspect sur le territoire.

Supervisé par le ministre de tutelle, Anil Bachoo, l'exercice a mobilisé de nombreux intervenants, notamment les services de santé, la police, les services d'immigration, ceux de l'Airport Rescue and Fire Fighting Service ainsi que les autorités aéroportuaires. Il s'agissait de tester l'efficacité des protocoles existants, la coordination entre les différentes agences et la rapidité de la chaîne d'intervention en situation réelle.

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Trois scénarios distincts ont été éprouvés au cours de la matinée. Le premier concernait la détection d'un passager soupçonné d'être infecté à bord d'un avion avant son atterrissage. Le deuxième portait sur l'identification d'un voyageur présentant des symptômes lors du passage devant les caméras thermiques de l'aéroport. Enfin, le troisième scénario mettait à l'épreuve les procédures d'intervention lorsqu'un passager provenant d'un pays à risque est repéré lors des contrôles d'immigration.

Selon le ministre Bachoo, ces simulations permettent de s'assurer que tous les acteurs concernés connaissent parfaitement les procédures à suivre, depuis l'identification du cas suspect jusqu'à son isolement et sa prise en charge médicale. Il a précisé qu'en situation réelle, un passager suspect serait immédiatement évalué par les équipes médicales présentes sur place avant d'être transféré, si nécessaire, vers le New Souillac Hospital pour des soins appropriés.

Une structure de quarantaine, située à Riambel, pourrait également être activée pour accueillir les personnes ayant été en contact avec un cas suspect. Se voulant rassurant, le ministre a affirmé que le personnel concerné a déjà reçu toute la formation nécessaire et que Maurice demeure en état de vigilance maximale afin de prévenir l'introduction et la propagation du virus Ebola sur son territoire.