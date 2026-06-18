Ile Maurice: Exercice de simulation contre ebola à l'aéroport SSR pour tester la coordination des autorités

18 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Un exercice de simulation consacré à la prévention du virus ebola a eu lieu mardi matin au terminal des arrivées de l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR), à Plaisance.

Organisée par le ministère de la Santé, en collaboration avec Airport of Mauritius Co. Ltd, Airport Terminal Operations Ltd et plusieurs autres partenaires, cette opération avait pour but d'évaluer l'état de préparation du pays face à l'éventuelle arrivée d'un cas suspect sur le territoire.

Supervisé par le ministre de tutelle, Anil Bachoo, l'exercice a mobilisé de nombreux intervenants, notamment les services de santé, la police, les services d'immigration, ceux de l'Airport Rescue and Fire Fighting Service ainsi que les autorités aéroportuaires. Il s'agissait de tester l'efficacité des protocoles existants, la coordination entre les différentes agences et la rapidité de la chaîne d'intervention en situation réelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Trois scénarios distincts ont été éprouvés au cours de la matinée. Le premier concernait la détection d'un passager soupçonné d'être infecté à bord d'un avion avant son atterrissage. Le deuxième portait sur l'identification d'un voyageur présentant des symptômes lors du passage devant les caméras thermiques de l'aéroport. Enfin, le troisième scénario mettait à l'épreuve les procédures d'intervention lorsqu'un passager provenant d'un pays à risque est repéré lors des contrôles d'immigration.

Selon le ministre Bachoo, ces simulations permettent de s'assurer que tous les acteurs concernés connaissent parfaitement les procédures à suivre, depuis l'identification du cas suspect jusqu'à son isolement et sa prise en charge médicale. Il a précisé qu'en situation réelle, un passager suspect serait immédiatement évalué par les équipes médicales présentes sur place avant d'être transféré, si nécessaire, vers le New Souillac Hospital pour des soins appropriés.

Une structure de quarantaine, située à Riambel, pourrait également être activée pour accueillir les personnes ayant été en contact avec un cas suspect. Se voulant rassurant, le ministre a affirmé que le personnel concerné a déjà reçu toute la formation nécessaire et que Maurice demeure en état de vigilance maximale afin de prévenir l'introduction et la propagation du virus Ebola sur son territoire.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.