Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a placé la protection des ménages vulnérables et la modernisation du cadre normatif au coeur de sa communication, mercredi, lors du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.

Face à la fragilité persistante de nombreux ménages, aggravée par les chocs économiques et financiers, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité pour tous les départements ministériels concernés d'intégrer les différents mécanismes de protection sociale dans les plans d'actions d'urgence exigés par le président de la République. Le Premier ministre a rappelé les efforts engagés par l'État à travers plusieurs programmes, notamment le Registre national unique (RNU), le Programme national de Bourses de sécurité familiale ainsi que d'autres dispositifs de filets sociaux.

Il a indiqué que le processus de mise à jour et d'extension du RNU a été achevé au début de l'année 2026. Désormais, 996.194 ménages sont recensés comme pauvres ou vulnérables, contre 545.000 auparavant. Selon lui, cette base unique de ciblage doit permettre de renforcer l'efficacité des interventions publiques au profit des populations les plus exposées. Dans cette dynamique, une réunion consacrée à la gouvernance et à la coordination des différents programmes sociaux sera organisée avant la fin du mois de juin. L'objectif est de mieux harmoniser les initiatives et d'accroître leur impact sur les bénéficiaires.

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Parmi les mesures annoncées figurent l'installation du Comité de suivi du Registre national unique, l'adoption du manuel de procédures du dispositif, ainsi que le lancement, avant la fin de l'année, d'un projet pilote de digitalisation du paiement des bourses. Le Premier ministre a également annoncé que les versements à la nouvelle cohorte de bénéficiaires seront effectués dans les meilleurs délais, avec un rappel portant sur le premier trimestre de l'année 2026. Il a par ailleurs demandé au ministre chargé des Finances de mobiliser les ressources nécessaires pour assurer la couverture des échéances restantes de l'année dans le cadre de la prochaine loi de finances rectificative.

Au-delà de la protection sociale, Ahmadou Al Aminou Lo a insisté sur la nécessité de renforcer la gouvernance normative afin d'améliorer la qualité, la célérité et l'accessibilité des textes législatifs et réglementaires. Le chef du gouvernement a ainsi appelé les différents ministères à aligner leurs agendas législatifs sur l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ». Il a également annoncé la finalisation du Guide de légistique et la programmation du décret l'approuvant en Conseil des ministres avant la fin du mois d'août 2026.

Souhaitant garantir l'effectivité des réformes, il a exigé que les ministères préparent systématiquement les textes d'application des lois et décrets adoptés. Dans la même perspective de modernisation de l'action publique, le Premier ministre a fixé comme objectif l'opérationnalisation de la publication électronique du Journal officiel et sa numérisation intégrale avant la fin de l'année 2026. Il a, à cet effet, demandé que les évolutions institutionnelles nécessaires concernant l'Imprimerie nationale soient finalisées dans les meilleurs délais.

À travers ces orientations, Ahmadou Al Aminou Lo entend renforcer l'efficacité des politiques sociales tout en poursuivant la modernisation de l'architecture normative de l'État, en cohérence avec les ambitions du référentiel Sénégal 2050.