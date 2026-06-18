Réuni ce mercredi sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, le Conseil des ministres a été l'occasion pour le Chef de l'État de dérouler une feuille de route dense, mêlant relance économique, emploi des jeunes, pêche, souveraineté numérique et sécurité civile, avant de revenir sur un agenda diplomatique chargé.

Avant d'entrer dans le vif de sa communication, le Président de la République a adressé ses félicitations à Alain Diouf, fraîchement nommé ministre auprès du Président chargé du Suivi du Pilotage et de l'Évaluation de l'Agenda national de Transformation. Il a également tenu à encourager les Lions du Sénégal à l'entame de leur Mondial face à la France, et a présenté ses voeux à la Oumma islamique à l'occasion du Nouvel An de l'Hégire 1448.

Secteur privé : la dette intérieure et « SunuChampions » en ligne de mire

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Sur le plan économique, le Chef de l'État a fait de la relance du secteur privé national une priorité gouvernementale. Il a chargé le Premier ministre d'ouvrir des concertations avec les organisations patronales pour mieux prendre en compte leurs préoccupations, tout en insistant sur l'apurement « progressif et accéléré » de la dette intérieure et sur un accompagnement renforcé des entreprises en difficulté, publiques comme privées.

Le Président est également revenu sur l'initiative présidentielle « SunuChampions », dont il a réclamé un déploiement optimal, demandant au Premier ministre de tenir les réunions techniques devant déboucher sur un Conseil présidentiel de l'Investissement, ainsi que de finaliser le projet de loi d'orientation sur le patriotisme économique. Une évaluation du volet économique du Pacte national de stabilité sociale a par ailleurs été demandée, en vue d'une prochaine Conférence sociale consacrée à « la productivité au travail », attendue avant la fin de l'année.

Emploi des jeunes : un Conseil interministériel annoncé

Présentant l'employabilité des jeunes comme une priorité nationale primordiale, le Chef de l'État a demandé au gouvernement d'accélérer la mise en oeuvre de la Politique nationale de l'Emploi. Il a instruit la tenue d'un Conseil interministériel sur l'Emploi, censé déboucher sur un plan opérationnel « urgent et multisectoriel », appuyé par des dispositifs de financement consolidés.

Pêche : réguler l'industrielle, redynamiser l'artisanale

Qualifiant la pêche de secteur « vital » pour l'économie et la stabilité sociale du pays, le Président a appelé à un dialogue renforcé avec les acteurs de la pêche artisanale, à une régulation plus stricte de la pêche industrielle, ainsi qu'à davantage de transparence dans l'exploitation des ressources halieutiques. Des concertations nationales sur l'économie bleue ont également été annoncées, sous la supervision du Premier ministre.

Numérique : souveraineté des données et accès universel

Dans la continuité du « New Deal Technologique » lancé en février 2025, le Chef de l'État a demandé au ministre des Télécommunications et du Numérique de dresser un état des lieux des réformes en cours, en concertation avec les acteurs du secteur. Il a insisté sur l'accès universel à internet et sur la sécurisation « globale et souveraine » des données et infrastructures critiques du pays, tout en réclamant des réunions plus régulières du Conseil national du Numérique.

Hivernage : prévenir les drames

À l'approche de la saison des pluies, le Président a alerté sur les risques saisonniers : inondations, noyades, effondrements de bâtiments, électrocutions, qui touchent régulièrement le pays entre juin et novembre. Il a demandé au ministre de l'Intérieur de renforcer la sensibilisation des populations, en particulier des jeunes, de veiller au bon fonctionnement des paratonnerres, à la sécurisation des plages et à la surveillance des bâtiments menaçant ruine. Le Chef de l'Etat a par ailleurs présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'effondrement d'un immeuble survenu à Saint-Louis.

Un agenda diplomatique soutenu

Le Conseil a enfin été l'occasion d'un point sur l'actualité internationale du Chef de l'État. Celui-ci a co-présidé, le 12 juin à Dakar, le Conseil présidentiel sénégalo-gambien aux côtés du président Adama Barrow, et reçu le même jour la vice-secrétaire générale des Nations unies, Amina J. Mohammed -- une visite ayant permis la signature de l'accord relatif à la future Maison des Nations unies de Dakar. Il a également reçu, le 11 juin, le chef de la diplomatie mauritanienne, porteur d'un message du président Mohamed Ould Ghazouani.

Le Président de la République a enfin annoncé deux déplacements à venir : une visite d'amitié et de travail au Ghana les 17 et 18 juin, suivie d'une visite officielle en Allemagne du 21 au 23 juin, sur invitation du président Frank-Walter Steinmeier et du chancelier Friedrich Merz.