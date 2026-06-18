Sénégal: Journée internationale de la lutte contre les discours de haine - António Guterres alerte sur les dérives du numérique

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a appelé jeudi à une mobilisation accrue contre les discours de haine, qu'il considère comme « la première étape sur la voie de la déshumanisation », à l'occasion de la cinquième Journée internationale consacrée à cette problématique.

Dans un message publié ce 18 juin, le chef de l'ONU a mis en garde contre la propagation accélérée des discours haineux à l'ère du numérique, favorisée selon lui par des plateformes insuffisamment réglementées et amplifiée par le développement de l'intelligence artificielle.

« Trop d'algorithmes valorisent l'indignation et la division, encouragent le mensonge pour obtenir des « likes » et incitent à la violence pour générer des vues », a-t-il déploré.

Selon António Guterres, les discours de haine ciblent particulièrement les femmes, les migrants, les réfugiés, les personnes LGBTQIA+, les personnes en situation de handicap ainsi que d'autres minorités, souvent à des fins politiques.

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Face à cette situation, le Secrétaire général des Nations Unies plaide pour des réponses concrètes, notamment à travers l'éducation, le soutien aux personnes visées et des interventions plus fermes de la part des gouvernements et des entreprises technologiques.

Il a rappelé que les États ont l'obligation, au regard du droit international, de lutter contre l'incitation à la haine et de promouvoir l'inclusion, le respect de la diversité et la solidarité.

« La liberté d'expression ne saurait servir de prétexte à des messages nuisibles », a-t-il insisté.

Le patron de l'ONU a également mis en avant la Stratégie et le Plan d'action des Nations Unies pour la lutte contre les discours de haine, ainsi que les Principes mondiaux pour l'intégrité de l'information, présentés comme des outils essentiels pour bâtir un environnement numérique plus sûr et plus éthique.