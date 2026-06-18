Afrique: Elye Wahi - Absent d'Allemagne - Le pays après une interdiction d'entrer au Canada

La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) a annoncé, ce jeudi, le forfait d'Elye Wahi pour la rencontre opposant la Côte d'Ivoire à l'Allemagne, prévue samedi à 22 heures à Toronto. L'attaquant ne pourra pas rejoindre le Canada en raison de difficultés administratives liées à son entrée sur le territoire.

Dans un communiqué, l'instance dirigeante du football ivoirien a précisé que « les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n'ont pas pu être obtenues à ce stade ». En conséquence, le joueur restera aux États-Unis en attendant le retour de la sélection.

Cette absence intervient alors qu'Elye Wahi se retrouve au centre d'une affaire de paris sportifs suspects révélée mercredi par le média The Athletic. Une enquête a été ouverte à la fin du mois de mai concernant le carton jaune reçu par l'attaquant lors de la rencontre entre Nice et Metz (0-0), disputée le 17 mai lors de la 34e journée de Ligue 1. Les enquêteurs cherchent à déterminer si cet avertissement, reçu pour un tacle en retard près du poteau de corner adverse, aurait pu être volontaire et lié à des paris irréguliers.