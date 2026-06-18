Afrique: Coopération Côte d'Ivoire-France - Plastica CI, symbole d'un partenariat gagnant-gagnant

En marge de l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones (AIRF) et des Rencontres économiques francophones organisées à Abidjan, la visite d'une délégation française au sein de Plastica CI a illustré la vitalité des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et la France.

Conduite par Laurent Wauquiez, président de l'AIRF, et Philippe Meunier, vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes chargé des relations internationales, la délégation a découvert ce mercredi 17 juin, l'un des fleurons industriels ivoiriens devenu un modèle de coopération économique francophone.

Pour les responsables français, Plastica CI incarne une nouvelle génération de partenariats Nord-Sud fondés sur l'investissement, le partage d'expertise et la création de valeur de part et d'autre. Cette dynamique s'est notamment illustrée par le rachat, en 2022, de l'entreprise française Guérin Packaging par le groupe ivoirien, démontrant que les échanges économiques entre les deux pays s'inscrivent désormais dans une logique de réciprocité.

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« Plastica CI est le symbole d'une coopération équilibrée entre la France et la Côte d'Ivoire, où chacun gagne et où les échanges se construisent autour de projets industriels concrets », a déclaré Laurent Wauquiez. Impressionné par le niveau technologique des installations visitées, le président de l'AIRF a salué l'excellence industrielle du groupe ivoirien, qu'il considère comme l'un des acteurs majeurs de la plasturgie en Afrique de l'Ouest.

La formation, nouveau pilier du partenariat franco-ivoirien

Cette coopération économique pourrait bientôt franchir une nouvelle étape avec l'annonce par Abass Badreddine, président de Plastica CI, de la création prochaine d'une école de la plasturgie et de l'emballage en Côte d'Ivoire. « Nous ambitionnons de poser la première pierre de cette école en 2028 », a-t-il indiqué. Conçu comme un projet structurant pour le développement industriel du pays, cet établissement aura pour mission de former les compétences dont les entreprises auront besoin demain.

Pour son promoteur, la réussite économique repose avant tout sur la qualité du capital humain. « Une usine produit des biens, mais une école produit des destins », a affirmé Abass Badreddine. Au-delà de la formation professionnelle, le projet ambitionne de devenir un véritable vecteur de mobilité sociale et d'employabilité pour la jeunesse ivoirienne.

Un transfert de compétences au coeur de la coopération Nord-Sud

L'annonce a immédiatement trouvé un écho favorable auprès de la délégation française. Laurent Wauquiez a proposé de mobiliser les établissements spécialisés de la Région Auvergne-Rhône-Alpes afin d'accompagner la mise en place du projet, notamment en matière de certification, d'ingénierie pédagogique et de transfert de savoir-faire. « Nous aurons un grand plaisir à ce que l'école de la plasturgie de Haute-Loire puisse être partenaire de cette initiative afin d'accompagner la formation de la jeunesse ivoirienne », a-t-il déclaré.

Cette perspective ouvre la voie à un partenariat durable entre institutions françaises et ivoiriennes, avec pour objectif de former localement une main-d'oeuvre hautement qualifiée capable d'accompagner l'industrialisation du pays.

Miser sur la jeunesse pour construire l'avenir

Pour Abass Badreddine, le développement du continent africain dépend de sa capacité à investir dans les compétences de sa jeunesse « La véritable richesse de l'Afrique n'est pas son sous-sol, mais sa jeunesse », a-t-il souligné. La future école de la plasturgie et de l'emballage s'inscrit ainsi dans une vision de long terme visant à transformer le potentiel démographique africain en moteur de croissance économique et industrielle.

La visite a également permis de mettre en lumière les engagements de Plastica CI en faveur du développement durable. Le groupe poursuit ses investissements dans le recyclage des déchets plastiques et dans l'amélioration continue de ses procédés de production afin de réduire son empreinte environnementale. Présent à la rencontre, Danho Paulin, vice-gouverneur du District autonome d'Abidjan, a salué l'engagement du groupe en faveur de la formation, de l'emploi des jeunes et du développement industriel de la Côte d'Ivoire. Il a assuré du soutien des autorités à cette initiative qu'il considère comme un investissement stratégique pour l'avenir.