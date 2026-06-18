Afrique: Coopération - Le Maroc consolide ses relations avec le Congo

Nouvellement installé au poste d'ambassadrice extraordianire et plénipotentiaire et du Maroc au Congo, Najoua El Berrak a été reçue, le 17 juin à Brazzaville, par le président du Sénat, Pierre Ngolo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des visites de la cheffe de la diplomatie marocaine auprès des responsables des institutions de la République.

Les deux personnalités ont passé en revue, lors de leur échange, les relations bilatérales et les perspectives de coopération future entre le Maroc et le Congo. L'ambassadrice Najoua El Berrak a souligné que sa visite est une reconnaissance des institutions congolaises, avec une attention particulière portée au Sénat, décrit comme « la mémoire du gouvernement ».

Les discussions ont permis d'aborder les sujets d'intérêt commun et les moyens de consolider les partenariats existants, dans des domaines clés tels que le développement durable, la santé ou encore la culture.

La coopération interparlementaire, jugée excellente entre les deux chambres, a également été au centre de cet entretien. Dans cette dynamique, l'ambassadrice a réaffirmé son engagement à être « une meilleure des messagères pour cette relation », a-t-elle indiqué.

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En gage de cette amitié renouvelée, la diplomate marocaine a offert au président du Sénat, philosophe de formation, un ouvrage sur la ville marocaine de Taroudant, symbole d'une culture d'hospitalité et d'ouverture en résonance avec les valeurs congolaises. Pierre Ngolo a exprimé, pour sa part, le souhait de voir cette dynamique se poursuivre.

Notons que l'ambassadrice Najoua El Berrak est la toute première ambassadrice résidente du Maroc au Congo. Jusqu'ici, la représentation marocaine était assurée par un chargé d'affaires, ce qui confère à cette nomination une portée symbolique et politique majeure.