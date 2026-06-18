Congo-Brazzaville: Distinction - Le général Serge Oboa décoré dans l'ordre de l'Amitié par le président Vladimir Poutine

18 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

La fédération de Russie a décoré, le 17 juin à Brazzaville, plusieurs éléments de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP), parmi lesquels le général de brigade Serge Oboa, directeur de cette institution. Cette distinction décernée au nom du président Vladimir Poutine, récompense l'engagement constant du Congo dans le développement des relations bilatérales, en particulier dans les domaines militaire et sécuritaire.

La cérémonie de distinction a été présidée par le conseiller spécial du président de la fédération de Russie pour la sécurité en Afrique, le lieutenant général Andreï Averianov, en présence des diplomates russes au Congo, des officiers, des sous-officiers et militaires du rang de la sécurité présidentielle. Le directeur général de la DGSP, le général de brigade Serge Oboa, a reçu l'ordre de l'Amitié, une haute distinction décernée par décret du président Vladimir Poutine. Cette distinction honore son rôle central dans le renforcement de la coopération entre les deux pays à travers la DGSP, reconnue comme maillon essentiel du dispositif sécuritaire national.

Par ailleurs, trois autres éléments de la DGSP dont le lieutenant-colonel Frédéric Okouo, le lieutenant Richie Etamaleke et le lieutenant Simon Bouatake ont reçu la médaille de la Fraternité d'armes, décernée par le ministère de la Défense russe, en reconnaissance de leur contribution aux projets conjointement menés dans les domaines militaire, militaire technique et militaire économique, saluant un partenariat « exemplaire et constant ».

Loin de l'aspect sécuritaire, le représentant russe a souligné la dimension humaine et culturelle de ce partenariat. Il a évoqué des relations amicales avec son pays dépassant le cadre professionnel et exprimé sa volonté de renforcer les liens culturels et touristiques entre les deux nations.

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Cette reconnaissance solennelle de la Russie envers les militaires congolais s'inscrit dans la continuité d'une coopération bilatérale vieille de l'époque soviétique qui s'est considérablement renforcée ces dernières années, en particulier dans les secteurs stratégiques de la sécurité et de la défense.

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