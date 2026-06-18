Congo-Kinshasa: Epidémie d'Ebola - Le pays annonce sa contribution à hauteur d'un million de dollars

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, qui a représenté le 16 juin le président de la République au sommet de haut niveau des chefs d'Etat et de gouvernements de l'Union africaine (UA), consacré à la résurgence de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC), a annoncé une participation immédiate du Congo à hauteur d'un million de dollars américains.

Le chef du gouvernement congolais a témoigné, en effet, la solidarité de son pays au peuple frère de la RDC ainsi qu'au personnel de santé qui est en première ligne dans la lutte contre la maladie. « Nous saluons les efforts du président Tshisekedi et des autorités congolaises, parce que nous savons que la RDC dispose désormais d'une riche expertise en termes de maîtrise des épidémies, et particulièrement de l'épidémie Ebola.

Le Congo, comme vous le savez, partage plus de 2000 km de frontières avec la RDC. Il est à ce titre très préoccupé par cette situation sanitaire, surtout au regard de l'intensité des échanges transfrontaliers entre nos deux pays. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien, si l'OMS a classé notre pays parmi les pays de la priorité n° 2, présentant un risque élevé d'importation et de propagation de la maladie », a rappelé Anatole Collinet Makosso.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ayant été touché par la pandémie d'Ebola entre 2001 et 2005 avec près de 237 cas dont pratiquement 70% de taux de mortalité, la République du Congo a déjà renforcé des mesures de préparation de surveillance épidémiologique, de détection précoce et de riposte afin de prévenir toute introduction de la maladie sur son territoire. « Nous en appelons à une forte solidarité pour garantir la souveraineté continentale et la sécurité sanitaire de nos pays », a exhorté le Premier ministre congolais par visioconférence.

Mobiliser un soutien multiforme pour contrer la flambée de la maladie

Présidant la réunion, le président de l'UA, Evariste Ndayishimiye, a indiqué que l'objectif principal de ce sommet de haut niveau était de mobiliser un soutien politique, financier, technique, logistique et opérationnel d'urgence afin de contenir cette flambée à la source. Témoignant sa solidarité à la RDC et à l'Ouganda, il a insisté sur le fait que face à une épidémie d'Ebola de cette envergure, aucune réponse fragmentée, aucune logique d'intérêt national isolée ne saurait suffire.

Seule une lutte concertée, solidaire et résolument affranchie de toutes les frontières, permettra de venir à bout de ce fléau commun et de préserver la population. « Le défi qui nous attend n'est pas seulement d'ordre épidémiologique, il est également politique, financier, logistique, social et sécuritaire », a-t-il indiqué.

518 millions de dollars pour riposter contre la maladie

Face à cette urgence sanitaire, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) a activé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres partenaires, l'équipe continentale de gestion des incidents et contribue à finaliser le projet de riposte et de préparation d'un montant de 518 millions de dollars américains. Pour le président de l'UA, en ce mois de juin, les intentions de financement enregistrées s'élèvent à 208,5 millions de dollars seulement, alors que les ressources effectivement reçues n'excédaient pas 100 millions de dollars.

« Cet écart entre les promesses et les fonds effectivement disponibles doit être comblé de toute urgence. Pour ce faire, j'appelle les gouvernements africains, les institutions financières africaines, le secteur privé et nos partenaires internationaux à transformer leurs engagements en ressources immédiates, flexibles et utilisables », a invité Evariste Ndayishimiye.

Champion de l'UA pour la préparation, la prévention et la réponse aux pandémies, le président Sud-africain, Cyril Ramaphosa, a partagé l'expérience de son pays aux participants. Remerciant le personnel de santé qui lutte contre cette maladie, il a annoncé que l'Afrique du Sud augmente son engagement à 13,5 millions de dollars américains en signe de démonstration de solidarité aux pays qui sont affectés par cette propagation d'Ebola sur le continent, appelant tous les dirigeants à maintenir ou augmenter leurs engagements. « Notre objectif est de stopper la contagion et ainsi arrêter Ebola à sa source. Toutefois, nos mesures de santé publique sont en train d'être vulnérabilisées par un environnement où les ripostes ne sont pas menées », a-t-il déploré.

Présentant les statistiques de l'épidémie, le directeur général de l'Africa CDC, le Dr Jean Kaseya, a rappelé que la résurgence de l'épidémie Ebola est une menace pour l'économie, le tourisme, l'extraction minière et un problème pour les investisseurs. Il a révélé, en effet, l'ampleur de la menace, classant ainsi la maladie comme une urgence de santé publique et de sécurité continentale. D'où la nécessité de stopper nette sa propagation.