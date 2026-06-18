Congo-Brazzaville: Accès à l'électricité - La BAD réaffirme son appui au pays

En mission à Brazzaville dans le cadre de la revue à mi-parcours du Document de stratégie pays (DSP) de la Banque africaine de développement (BAD), une délégation conduite par l'économiste en chef pour l'Afrique de l'Est et du centre, Guy Blaise Nkamleu, a été reçue le 17 juin par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua. L'institution financière panafricaine est engagée à investir dans le secteur de l'énergie, considéré comme un levier essentiel du développement économique et social.

La BAD entend poursuivre et renforcer son accompagnement du Congo dans ses efforts visant à améliorer l'accès à l'électricité. C'est le message porté par Guy Blaise Nkamleu, économiste en chef pour l'Afrique de l'Est et du centre, à l'issue de son entretien avec le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la mission de revue à mi-parcours du DSP, un instrument qui définit les priorités de coopération entre la BAD et la République du Congo.

Selon le chef de mission, cette évaluation vise à examiner les résultats obtenus, à identifier les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des projets et à dégager les perspectives d'intervention pour les années à venir. « Le document de stratégie pays constitue le cadre de coopération entre la Banque africaine de développement et le Congo. Ainsi, le secteur de l'énergie demeure l'un des axes prioritaires que nous comptons soutenir afin d'accompagner le pays dans la réalisation de ses objectifs de développement », a expliqué Guy Blaise Nkamleu.

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Pour la BAD, le développement du secteur énergétique est étroitement lié à la transformation économique du pays. L'institution financière estime qu'un meilleur accès à l'électricité favorise l'industrialisation, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie de la population. « Plus un pays dispose d'énergie, plus il peut soutenir son industrialisation. Celle-ci est fondamentale pour l'avenir et le développement économique, car elle génère des opportunités et crée des emplois », a souligné ce responsable de la BAD.

Concrètement, l'institution appuie déjà plusieurs projets liés à la production et à la distribution de l'électricité. Ces interventions concernent aussi bien les centres urbains que les zones rurales, où les besoins en infrastructures énergétiques demeurent importants. La mission de revue à mi-parcours a également permis de faire le point sur l'état d'avancement des projets en cours. Les discussions entre les deux parties ont porté sur les performances enregistrées, les enseignements tirés des difficultés rencontrées ainsi que les nouveaux projets susceptibles d'être mis en oeuvre à court, moyen et long terme.

Par ailleurs, le Congo est bénéficiaire de la Mission 300, une initiative conjointe de la BAD et la Banque mondiale visant à fournir un accès à l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici à 2030. Pour le pays, cette ambition se traduit par le renforcement des investissements dans les infrastructures énergétiques, l'accélération des réformes du secteur et l'amélioration de l'accès à l'électricité pour les ménages, en particulier dans les localités rurales.