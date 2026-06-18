Congo-Brazzaville: Rencontre artistique - Une vitrine culturelle installée à Paris

Le Centre pour l'espoir, la promotion de l'art et rayonnement de la République du Congo (Ceparc) et l'ambassade du Congo en France invitent le public parisien, le 20 juin dans l'après-midi, Place Trocadero, à une rencontre artistique unique entre le peintre franco-congolais Tiras Mkz Mokodzi et la violoncelliste française Laure Volpato, accompagnée de ses talentueux Amis de l'ensemble international Love Echoes

La rencontre artistique se tiendra à la veille de la fête de la musique et s'inscrit dans le cadre des événements et de coopérations internationales, des espaces où chacun trouve une voix et une place. Tiras Mkz Mokodzi fera découvrir en direct les techniques de son art pictural.

Le Ceparc affiche un élan statutaire qui reflète une vision claire : inscrire la République du Congo, à travers elle, l'Afrique contemporaine dans un récit global où le dynamisme inspire et l'audace s'affirme. Rodolphe Adada est le président d'honneur de cette structure.