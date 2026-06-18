Afrique: G7 d'Évian - Le continent entre reconnaissance diplomatique et bataille pour une nouvelle gouvernance mondiale

La présence du Kenya au sommet du G7 d'Évian dépasse largement le cadre protocolaire. Elle a traduit la volonté des puissances occidentales de repositionner l'Afrique au coeur des débats sur la finance mondiale, les investissements et la stabilité internationale. Mais elle révèle également les limites persistantes de la place accordée au continent dans les grandes enceintes de décision.

Du 15 au 17 juin, les dirigeants des principales puissances industrialisées se sont réunis à Évian, en France, dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, les conflits armés, les déséquilibres économiques et le recul de l'aide publique au développement. Dans ce paysage international fragmenté, l'Afrique apparaît à la fois comme une région de vulnérabilités et comme un espace stratégique incontournable. L'invitation du président kényan, William Ruto, n'est pas anodine.

Elle s'inscrit dans la continuité du forum Africa forward organisé à Nairobi, au Kenya, ainsi que du rapprochement engagé entre Paris et plusieurs capitales africaines autour des questions de financement du développement. Le Kenya devient ainsi, de facto, la voix du continent au sein d'un sommet où les décisions économiques mondiales continuent d'être largement élaborées sans lui. Au coeur des discussions figure la réforme de l'architecture financière internationale. Depuis plusieurs années, les États africains réclament un meilleur accès aux financements, une réduction du coût du risque et une représentation plus équitable dans les institutions de Bretton Woods.

Malgré les annonces successives sur la réallocation des Droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, les résultats restent limités au regard des besoins du continent. L'une des innovations les plus suivies concerne le mécanisme de garantie de « première perte » porté par l'African Trade & Investment Development Insurance avec le soutien de la Banque africaine de développement.

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L'objectif est clair : réduire la perception du risque africain afin d'attirer davantage de capitaux privés vers les infrastructures, l'énergie, l'industrie et les projets de transformation économique. Pour de nombreux dirigeants africains, la question n'est plus seulement celle de l'aide, mais de l'investissement. Le continent dispose d'immenses ressources naturelles, d'une démographie dynamique et d'un potentiel de croissance considérable.

Pourtant, il continue de payer plus cher que d'autres régions pour accéder aux marchés financiers internationaux. Cette réalité alimente un sentiment croissant de frustration. Alors que l'Afrique contribue faiblement aux émissions mondiales de carbone, elle subit fortement les conséquences du changement climatique. Alors qu'elle représente près de 18 % de la population mondiale, elle demeure sous-représentée dans les instances de gouvernance économique internationale.

L'absence finalement remarquée de l'Afrique du Sud illustre, d'ailleurs, les nouvelles fractures géopolitiques qui traversent les relations entre l'Occident et certaines puissances africaines émergentes. Pretoria, membre des Brics et acteur majeur du continent, entretient aujourd'hui des relations complexes avec plusieurs partenaires occidentaux, notamment sur les questions liées à la guerre à Gaza et à l'évolution de l'ordre international.

Cette situation souligne une réalité de plus en plus visible : l'Afrique n'est plus un bloc homogène. Plusieurs visions du partenariat international coexistent désormais. Certains États privilégient le rapprochement avec les puissances occidentales, tandis que d'autres renforcent leurs liens avec la Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie ou les pays du Golfe.

Pour la France, Évian constitue également un test diplomatique. Après plusieurs revers enregistrés ces dernières années dans certaines régions du continent, Paris cherche à redéfinir sa relation avec l'Afrique autour de nouveaux leviers : investissements, innovation, transition énergétique et partenariats économiques. Mais au-delà des déclarations et des annonces, l'enjeu essentiel demeure celui des résultats.

Les pays africains attendent moins de promesses que de mécanismes concrets capables de soutenir leur industrialisation, de réduire le coût de leur achèvement et de renforcer leur souveraineté économique. Le sommet d'Évian pourrait ainsi marquer une étape importante dans la redéfinition des rapports entre l'Afrique et les grandes puissances. À condition que le continent ne soit plus considéré comme un simple bénéficiaire de politiques décidées ailleurs, mais comme un acteur à part entière de la gouvernance mondiale.

Car la véritable question n'est plus de savoir si l'Afrique doit être invitée à la table des grandes décisions internationales. Elle est de savoir quelle place réelle lui sera accordée dans leur élaboration.