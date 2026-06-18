Sénégal: Etat civil scolaire - Le PM appelle les acteurs à proposer des solutions aux forclusions

Dakar — Les dossiers d'une centaine d'élèves candidats à l'examen du baccalauréat ont été rejetés cette année en raison de problèmes administratifs lis à l'état civil scolaire, a déploré, vendredi, le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo, à l'ouverture d'un conseil interministériel sur la préparation des examens et concours de l'année scolaire 2026, tout en appelant les acteurs à proposer des mesures pour mettre fin à de tels "injustices".

"C'est un droit à la fois fondamental et élémentaire de l'enfant à sécuriser. Il m'a été donné de constater cette année des rejets de candidatures du baccalauréat pour cause de jugements récents non justifiées, d'absence d'extraits de naissance, de fraude sur l'âge, etc.", a-t-il déclaré.

Selon le chef du gouvernement, environ une centaine d'élèves ont ainsi été déclarés forclos pour le baccalauréat 2026 pour ces différents motifs.

Face aux acteurs éducatifs, Ahmadou Al Aminou Lo, a dit son espoir que les travaux du conseil interministériel, "dans un esprit de co-construction", permettront de prendre des mesures destinées à "mettre fin à ce drame infligé par des adultes à des enfants innocents".

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Il a demandé aux acteurs éducatifs de proposer des mesures qui vont mettre un terme à ces "injustices"

Selon le premier ministre, cette rencontre offre également l'opportunité de faire le point sur l'état d'exécution des directives du suivi du conseil interministériel de 2015.

"L'évaluation des 17 directives de l'année 2025 permet de constater la réalisation effective des mesures régionales, la finalisation en cours des chantiers et des mesures nouvelles engageant la transformation du système dont la mise en oeuvre doit se poursuivre", explique-t-il.

Il a toutefois fait part d'une "difficulté transversale" liée aux marges budgétaires, ce qui requiert à ses yeux une solution allant dans le sens de la sécurisation du budget des examens qu'il convient d'indexer sur "les directives réelles".