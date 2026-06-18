Sénégal: La Marine sénégalaise participe à l'exercice de flotte de la Marine américaine à Norfolk, selon une source diplomatique

Dakar — Le Sénégal participe à l'exercice de flotte de la Marine nationale américaine à Norfolk, en Virginie, a appris l'Agence de presse de source diplomatique, soulignant que les États-Unis "sont fiers d'accueillir" la Marine nationale sénégalaise parmi les participants à l'exercice de flotte (FLEETEX) 250.

Selon un communiqué reçu des services de la représentation diplomatique américaine, "le Sénégal est l'un des deux seuls pays africains à déployer des moyens navals dans le cadre de cet exercice multinational historique, qui réunit les marines de 18 pays".

Il ajoute que "cette occasion revêt une importance particulière", liée notamment à la célébration du 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis.

Dans ce cadre, les marins de la Marine nationale sénégalaise rejoignent leurs homologues américains pour le "Freedom 250" à Norfolk, ville de l'Etat de Virginie abritant la plus grande base navale américaine.

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Selon le communiqué, "les marins sénégalais participeront aux festivités, notamment à un spectacle de feux d'artifice au-dessus du port, avant de prendre part à la phase en mer de l'exercice".

Il signale qu'à l'issue de cet exercice, le navire de la Marine nationale sénégalaise mettra le cap sur New-York, où il participera à l'International Naval Review 250, une cérémonie prévue le 4 juillet, qui réunira des navires de 27 nations.