Sénégal: Les recettes du livre d'un ancien arbitre français destinées à des actions en faveur des enfants au pays

Dakar — Les revenus générés par le livre de l'ancien arbitre français Gilles Veissière, intitulé "Monsieur l'arbitre : plongée dans les vestiaires du football mondial", vont servir à financer des actions éducatives et humanitaires en faveur des enfants au Sénégal, a-t-on appris de la présidente de l'association monégasque Children of Africa, Véronique Houdrouge.

"Grâce à la générosité de M. Veissière qui nous reversera l'ensemble des montants récoltés à travers la vente du livre, nous pourrons développer davantage d'actions en faveur des enfants en Afrique et au Sénégal particulièrement", a-t-elle déclaré à l'APS.

Mme Houdrouge prenait part à une séance de dédicace, à Dakar, de ce livre publié en mars dernier, aux Éditions Vaillant, en France.

Elle a expliqué que cette initiative "vise à renforcer les interventions de son association dans le pays".

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Fondée à Monaco par Véronique Houdrouge et ses deux filles, l'association Children of Africa oeuvre, dit-elle, "dans les domaines de l'éducation, du soutien scolaire et de l'aide humanitaire."

"Elle a notamment mené des actions dans un orphelinat en Tanzanie et réalisé plusieurs initiatives au Sénégal", a déclaré Mme Houdrouge, sans plus de détails.

Les ressources issues de la vente du livre de Gilles Veissière "permettront de financer des projets ciblés dans des établissements scolaires sénégalais, notamment la distribution de livres, la rénovation de salles de classe et l'organisation d'ateliers éducatifs", a-t-elle indiqué.

"Nous sommes toujours à la recherche de fonds. Ces recettes vont nous permettre d'aider concrètement des enfants à travers de petites actions utiles et porteuses d'espoir", a souligné Mme Houdrouge, insistant sur la "place particulière" que le Sénégal occupe dans les actions de l'association.

"C'est notre pays de coeur et d'attache. Nous souhaitons y développer davantage de projets au bénéfice des enfants", a-t-elle affirmé.

Interrogée sur la portée de l'engagement humanitaire de son association, Véronique Houdrouge a évoqué "une démarche de coeur fondée sur le partage, l'entraide et la solidarité envers les enfants".

Elle a également salué l'engagement de Gilles Veissière, "un ami de longue date".

D'après Mme Houdrouge, "l'idée de cette opération solidaire est née de leur passion commune pour le Sénégal et de la parution récente du livre de l'ancien arbitre."

Intitulé "Monsieur l'arbitre : plongée dans les vestiaires du football mondial" (288 pages, éditions Vaillant), cet ouvrage immersif publié en mars dernier, lève le voile sur les coulisses méconnues et la réalité du métier d'arbitre. L'auteur s'inspire, dans cette publication, de son expérience de plus de trente ans en Ligue 1 française où il a dirigé 254 matchs.

Sa présentation à Dakar intervient dans un contexte marqué par un engouement autour de la participation du Sénégal à la Coupe du monde 2026.