Soudan: L'ambassadeur du pays au Qatar rencontre le Directeur Général de la municipalité Al Daayen

18 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur du Soudan au Qatar, Badr Al-Din Abdalla, a rencontré mercredi le directeur général de la municipalité Al Daayen, M. Rashid Mashlash Al-Khayarin, dans le cadre du renforcement des relations de coopération et de coordination entre les deux parties.

Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur a présenté un briefing sur les développements de la situation au Soudan, passant en revue les efforts déployés pour soutenir la stabilité , tout en soulignant l'importance de la solidarité avec les partenaires à cette étape, notamment en ce qui concerne la reconstruction et la remise en état des infrastructures et des services de base.

La réunion a également porté sur les moyens de développer et de structurer la coopération institutionnelle entre l'État de Khartoum et la municipalité Al Daayen, dans les domaines concernés.

Pour sa part, le directeur général de la municipalité Al Daayen a exprimé l'espoir de la municipalité de voir l'action conjointe avec l'État de Khartoum, ce qui permettrait de consolider les relations de coopération et de servir les intérêts communs les deux pays frères.

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