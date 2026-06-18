Ethiopie: Le Premier ministre Abiy lance une campagne de bénévolat pour la saison des pluies

18 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a donné le coup d'envoi de la campagne de bénévolat de la saison des pluies de cette année dans la zone du Shewa du Sud-Ouest, district de Goro, village de Gurura, où 20 logements seront construits conformément au modèle prévu par notre initiative « Corridor rural ».

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a déclaré : « À l'approche de la saison des pluies, la main tendue vers notre peuple s'allonge elle aussi. »

« Aujourd'hui, nous avons officiellement lancé la campagne de bénévolat de la saison des pluies de cette année dans la zone du Sud-Ouest de Shewa, district de Goro, village de Gurura, où 20 logements seront construits conformément au modèle de notre initiative des corridors ruraux. »

« Ce n'est qu'en nous entraidant que nous pourrons faire progresser notre pays ensemble ; c'est pourquoi j'exhorte chaque Éthiopien à se joindre à cet effort », a-t-il insisté.

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