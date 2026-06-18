Cameroun: Recherché après la mort de deux hommes tués en public, un chef de village mis aux arrêts

18 Juin 2026
Radio France Internationale

Le double meurtre de deux jeunes par jets de pierre et immolation par le feu dans le village de Baloum, dans l'ouest du Cameroun, agite l'opinion dans le pays. Le rôle du chef de village de cette contrée est questionné. Activement recherché après une tentative de fuite, il a finalement été mis aux arrêts ce mercredi 17 juin 2026.

Après un peu moins de 48h de fuite, le chef de deuxième dégré du groupement Baloum, Jean Constant Noussi, s'est lui même rendu aux autorités ce mercredi 17 juin 2026. D'abord auprès du procureur de la ville de Dschang où les faits portés à son encontre lui ont été notifiés.

Le chef de village a ensuite été conduit à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest, où il est désormais détenu dans les locaux de la gendarmerie. Jean Constant Noussi y a rejoint trois autres suspects. Tous sont mis en cause pour leur rôle dans le drame de Baloum.

Le chef de village identifié sur une vidéo

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une semaine plus tôt, dans ce village de l'ouest, deux jeune, accusés par une foule en furie d'avoir volé des tôles ont été conduits dans la cour de la chefferie, où ils ont ensuite pour y être torturés, puis tués par jets de pierre et immolation par le feu.

Dans la scène filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, on voit l'une des victimes, nommée Steve, ligotée et criant son innocence. Le chef de village Jean Constant Noussi aurait été identifié dans la vidéo, où on peut l'entendre. « Fais ta dernière prière », dit-il à la victime suppliciée. Les dépouilles des deux victimes ont finalement été abandonnées dans la rue.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.