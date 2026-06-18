Ghana: Coupe du monde 2026 - Pour son 1er match, le Ghana bat le Panama (1-0)

Le Ghana s'est imposé face au Panama dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 juin 2026, pour son entrée en lice dans la Coupe du monde de football 2026, sur le score d'un but à zéro. Les Black Stars l'ont emporté en toute fin de match, dans le temps additionnel, grâce à un but de Caleb Yirenkyi.

Ils prennent ainsi la deuxième place du groupe L, derrière l'Angleterre, qui bénéficie d'une meilleure différence de buts après sa victoire 4-2 contre la Croatie.

C'est donc dans une bonne position que le Ghana débute sa 5e participation à cette compétition planétaire.

Les Black Stars ont participé pour la première fois à la Coupe du monde en 2006 en Allemagne. Le pays a débuté pied au plancher, en s'imposant face à la République tchèque et aux États-Unis d'Amérique, avant d'être éliminé en huitième de finale par le Brésil.

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Sa meilleure performance, le Ghana l'a réalisée en Afrique du Sud en 2010 : il a échoué en quart de finale à l'issue de la séance de tirs au but face à l'Uruguay.

Le Ghana a vu s'envoler une qualification historique en demi-finale lors du Mondial 2010, après le penalty manqué d'Asamoah Gyan face à l'Uruguay, avant une élimination aux tirs au but.

Loin de réaliser les prouesses de l'édition précédente, le Ghana, en 2014, a été éliminé dès le premier tour.

En 2022, au Qatar, il n'a pas fait le poids face aux autres nations, n'enregistrant qu'une victoire pour deux défaites.

Pour l'édition actuelle de 2026, la cinquième pour le Ghana, le pays compte parmi les 26 joueurs sélectionnés environ 3 à 5 éléments évoluant dans le championnat local.

Parmi les joueurs emblématiques de l'histoire du football ghanéen figurent notamment : Abedi Pelé, Asamoah Gyan, Michael Essien et André Ayew.