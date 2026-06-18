Congo-Kinshasa: Le consortium « Madini kwa amani na maendeleo » appelle le Gouvernement à sécuriser les ressources naturelles

Le consortium d'ONG du secteur minier « Madini kwa amani na maendeleo » (Ndlr mines pour la paix et le développement) exhorte le gouvernement congolais à renforcer la sécurisation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo.

Cet appel a été lancé mercredi 17 juin à Kinshasa par le manager de cette structure, Déo Musafiri, à l'ouverture de l'atelier technique consacré à l'intégration d'un module sur le code minier dans le programme de formation des policiers.

Organisées en partenariat avec la Police nationale congolaise (PNC) et avec l'appui du Royaume des Pays-Bas, ces assises visent à veiller à la mise en oeuvre efficace du code minier grâce au déploiement d'une police des mines et des hydrocarbures hautement qualifiés.

Selon le manager du consortium « Madini kwa amani na maendeleo », Déo Musafiri, qui figure parmi les intervenants, la tenue de cet atelier cadre parfaitement avec les objectifs de son organisation, qui milite pour une gouvernance minière responsable et efficace en RDC.

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Il estime qu'une police bien outillée sur la législation minière constitue un levier majeur pour protéger la chaîne d'approvisionnement des minerais contre la fraude et les violences.

Modernisation des compétences au sein de la PNC

Le Commissaire divisionnaire adjoint François-Xavier Mugabo, qui a procédé au lancement officiel des travaux, a salué cette initiative. Il a reconnu la valeur, la qualité ainsi que l'expertise que cette formation va apporter aux agents de la PNC commis à la garde des sites miniers.

De son côté, le directeur de la recherche et développement à la Direction générale des écoles et formations de la PNC, le Commissaire supérieur principal Nyembo Ramazani, a précisé que ces travaux s'alignent dans la droite ligne de l'amélioration continue des offres de formation de la police congolaise.

Cet atelier technique réunit plusieurs responsables de la police et des experts du secteur minier. Durant trois jours, les participants planchent sur les enjeux stratégiques de la sécurisation des ressources minières du pays et sur le renforcement des capacités des agents de l'ordre face aux défis du terrain. Les travaux se clôtureront ce vendredi.