Congo-Kinshasa: Exetat 2026 - « Tout est prêt pour le début des épreuves », rassure l'Inspecteur général Hubert Kimboza

18 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

À quelques jours du lancement de la session ordinaire de l'Examen d'État 2026, prévu ce lundi 22 juin, l'heure est aux derniers préparatifs. L'inspecteur général à l'Éducation nationale, Hubert Kimboza Sefu, affirme que toutes les dispositions logistiques et sécuritaires ont été prises pour le bon déroulement de ces épreuves certificatives sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo.

Dans un entretien accordé à Radio Okapi, ce haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale rassure les parents, les candidats et les corps enseignants sur l'état d'avancement des préparatifs.

Les cahiers d'items déjà déployés en provinces

Sur le plan logistique, l'acheminement du matériel sensible est totalement maîtrisé. Selon Hubert Kimboza, les malles contenant les cahiers d'items (les questionnaires d'examen) ont d'ores et déjà atteint leurs destinations respectives dans toutes les provinces éducationnelles du pays.

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Cette anticipation vise à éviter les retards de déploiement qui perturbaient parfois le démarrage des épreuves dans les zones les plus enclavées du pays.

Dispositions sanitaires rigoureuses face à Ebola

Outre le défi logistique, cette session 2026 s'organise dans un contexte de vigilance sanitaire. L'Inspection générale à l'Éducation nationale a intégré des protocoles stricts pour protéger les centres de passation.

Des mesures de prévention et de contrôle des infections, notamment contre la maladie à virus Ebola, seront rigoureusement appliquées dans les centres de l'ensemble du pays pour garantir la sécurité sanitaire des élèves ainsi que des surveillants.

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