Afrique: Ce que l'on sait des tractations secrètes entre Kinshasa et la rébellion de Thomas Lubanga

En Ouganda, Kampala a tenté de faciliter des pourparlers entre Kinshasa et la rébellion de la Convention pour la révolution populaire. Son chef, Thomas Lubanga, ancien condamné de la Cour pénale internationale, vit en exil à Kampala. Selon des informations recueillies par RFI, une première rencontre s'est tenue en avril, à l'initiative ougandaise, restées sans suite officielle.

C'est l'Ouganda qui a pris l'initiative d'organiser cette médiation. Une première réunion s'est tenue à Kampala en avril, où Thomas Lubanga vit en exil depuis le début de l'année 2025. Selon nos informations, la Convention pour la révolution populaire (CRP) y a présenté plusieurs revendications, parmi lesquelles le départ du gouverneur militaire de l'Ituri. Les délégués de Kinshasa seraient repartis avec ces demandes, sans qu'aucune position officielle n'ait été communiquée depuis.

Une semaine après cette rencontre, la CRP a décrété un cessez-le-feu unilatéral. Face à l'absence d'évolution du processus, le mouvement a ensuite saisi les autorités ougandaises pour leur faire part du statu quo, selon nos informations.

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Thomas Lubanga affirme également avoir adressé un courrier aux autorités congolaises, proposant la remise de prisonniers de guerre détenus par son mouvement. Il assure être resté sans retour à ce jour.

À ce stade, la médiation ougandaise n'a pas encore communiqué sur une éventuelle prochaine étape de sa facilitation. Sur le terrain toutefois, le cessez-le-feu n'a pas tenu. Au moins deux accrochages ont été documentés entre la CRP et les FARDC, fin mai puis début juin.

Interrogé sur l'avenir du mouvement, Thomas Lubanga affirme qu'aucun projet de dissolution ou de transformation en parti politique n'est envisagé. Ses troupes restent, dit-il, « en alerte maximale », sans opération offensive en cours. Une retenue qu'il explique notamment par le contexte de l'épidémie d'Ebola dans la région