Afrique: Au moins 13 millions de personnes touchées par des événements climatiques extrêmes en 2025

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a dévoilé son rapport sur « L'état du climat en Afrique en 2025 », ce 18 juin 2026. L'OMM y rappelle que « le continent africain se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale ».

Dans un rapport publié ce 18 juin 2026, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) révèle que les événements climatiques extrêmes ont touché au moins 13 millions de personnes et provoqué plus de 3 000 décès sur le continent africain en 2025, avec des répercussions dans tous les secteurs de l'économie et de la société.

Inondations, élévation du niveau de la mer, sécheresse : l'Afrique fait face à différents phénomènes extrêmes alors qu'une minorité de pays dispose de système d'alerte précoce permettant de sauver des vies et des moyens de subsistances.

Les plus fortes anomalies signalées en Afrique du Nord

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Les scientifiques l'ont déjà signalé : le continent africain se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale et les données pour 2025 viennent confirmer cette trajectoire.

Les plus fortes anomalies ont été constatées en Afrique du Nord avec des sécheresses sans précédent qui ont durement impacté l'agriculture. Même constat pour l'Afrique de l'Est avec 8,5 millions de personnes affectées. Des températures qui montent et qui provoquent la fonte des derniers glaciers africains déjà mal en point. Malgré d'importantes chutes de neige en 2025, le Mont Kilimandjaro, point culminant du continent, continue en effet de fondre. Son glacier qui s'étendait sur plus de 11 kilomètres carré en 1900 ne fait plus qu'1 km² et devrait bientôt disparaitre.

Les inondations, catastrophes majeures

Mais cette fonte des glaces a elle aussi des conséquences directes comme les inondations et l'élévation du niveau de la mer. Or, révèle le rapport, les inondations ont représenté plus de la moitié des événements climatiques extrêmes sur le continent en 2025 et fait des centaines de morts au Nigeria et en RDC.

Pour les auteurs du texte, ces menaces qui provoquent de profondes crises socioéconomiques, rappellent l'urgence de réponses politiques ciblées.