Sénégal: Retour sur investissements - La banque BICI Côte d'Ivoire allouera à ses actionnaires un dividende global de 21,916 milliards FCFA le 6 juillet 2026

La Banque internationale pour le commerce et l'industrie de Côte d'Ivoire (BICICI) mettra en paiement le 6 juillet 2026, au titre de l'exercice 2025, un dividende annuel global de 21,916 milliards FCFA, a annoncé la direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cet établissement bancaire.

Cela correspond à un dividende brut par action de 13 15 FCFA. Selon les responsables de la BRVM l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) applicable au dividende brut par action est de 12% pour les personnes physiques (ce qui donne un dividende net de 1 157,2 FCFA) et 10% pour les personnes morales (ce qui donne un dividende net de 1 183,5 FCFA).

Selon toujours les responsables de la BRVM, le titre BICICI cotera ex-dividende à partir du vendredi 3juillet 2026. Les investisseurs qui souhaitent acquérir encore ces titres ont donc jusqu'au jeudi 2 juillet 2026 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation seront annulés par les responsables de la BRVM.

A la fin de l'exercice 2025 la BICICI a vu son résultat net après impôts s'accroitre de 39,2% en se situant à 36,520 milliards de FCFA contre 26,226 milliards de FCFA en 2024.

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À la fin de la période sous revue, le total bilan de la banque a augmenté de 110,692 milliards de FCFA à 1 126,270 milliards de FCFA.

Les ressources collectées se sont élevées à 953 milliards de FCFA contre 819,42 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 16,3%. En ce qui le concerne, l'encours des crédits à la clientèle a été comptabilisé à 524,439 milliards de FCFA contre 565 milliards de FCFA en 2024, soit un repli de 7,2%.

Le produit net bancaire (PNB) a connu une progression de 17%, avec une réalisation de 79,563 milliards de FCFA contre 68,063 milliards de FCFA en 2024. Selon la direction de la BICICI, cette hausse est essentiellement portée par la progression continue des revenus du portefeuille titres (+25,6%) et des commissions nettes (+29,8%) .

Les frais de gestion ont progressé de 6,5% avec une réalisation de 40,440 milliards de FCFA contre 38 milliards de FCFA en 2024.

A fin 2025, le résultat brut d'exploitation a connu une hausse de 30,1% à 39,123 milliards de FCFA contre 30,077 milliards de FCFA en 2024.

Une maitrise du coût du risque a été notée en 2025 puisqu'il s'est établi à +1,498 milliard de FCFA contre -1,309 milliard de FCFA en 2024 (-214,4%).

Le résultat courant avant impôt s'est bonifié de 41,2% à 40,621 milliards de FCFA contre 28,768 milliards de FCFA en 2024.