Sénégal: Importations du pays - Une progression de 3,1% enregistrée en avril 2026

18 Juin 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Les importations de biens au mois d'avril 2026 s'évaluent à 546,1 milliards de FCFA contre 529,6 milliards de FCFA au mois précédent, soit une progression de 3,1%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), ce résultat s'explique par la hausse des achats à l'extérieur de produits pétroliers raffinés (113,8 milliards de FCFA contre 98,9 milliards de FCFA le mois précédent), d'autres machines et appareils (45,4 milliards de FCFA contre 32,5 milliards de FCFA), d'huiles et graisses animales et végétales (11,8 milliards de FCFA contre 5,2 milliards de FCFA) et de maïs (9,7 milliards de FCFA contre 3,9 milliards de FCFA) .

Cependant, le recul des achats à l'extérieur de riz (25,8 milliards contre 37,6 milliards de FCFA le mois précédent) et d'engrais (12,3 milliards de FCFA contre 20,0 milliards de FCFA) a atténué cette hausse. Comparées au mois d'avril 2025, les importations se contractent de 11,9%. Leur cumul à fin avril 2026 s'établit à 2 113 ,8 milliards de FCFA contre 2 466,4 milliards de FCFA pour la même période de 2025, soit une régression de 14,3%.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les produits pétroliers raffinés (113,8 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (45,4 milliards de FCFA), le riz (25,8 milliards de FCFA), le froment et méteil (21,5 milliards de FCFA), les métaux communs (18,0 milliards de FCFA) et les produits pharmaceutiques (17,9 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal au mois d'avril 2026 sont la République populaire de Chine (17,8%), la Russie (10,1 %), la France (8,5%), les Etats Unis d'Amérique (6,6%) et l'Inde (6,2%).

L'Ansd informe que le solde de la balance commerciale s'établit à +1,5 milliards de FCFA au mois d'avril 2026 contre +183,8 milliards de FCFA au mois précédent.

Cette situation est principalement due à la détérioration du solde commercial vis-à-vis des Pays bas (-6,6 millions de FCFA contre +150,9 milliards de FCFA au mois précédent) et de la Turquie (-19,5 milliards de FCFA contre +13,9 milliards de FCFA), ainsi que du creusement du déficit par rapport à la République populaire de Chine (-85,8 milliards de FCFA contre -56,3 milliards de FCFA) et des Etats Unis d'Amérique (-33,4 milliards de FCFA contre -11,8 milliards de FCFA).

Toutefois, l'amélioration du solde vis-à-vis, de l'Italie (+94,1 milliards de FCFA contre +34,3 milliards de FCFA au mois de mars 2026), du Mali (+72,8 milliards de FCFA contre +54,6 milliards de FCFA), d'Allemagne (+35,2 milliards de FCFA contre -18,8 milliards de FCFA), et du Nigéria (-5,4 milliards de FCFA contre -47,1 milliards de FCFA) a limité cette baisse de la balance commerciale d'avril comparativement à mars 2026. Le cumul du solde à fin avril 2026 s'établit à +13,0 milliards de FCFA contre -610,4 milliards de FCFA à la même période en 2025.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.