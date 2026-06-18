Sénégal: Exportations du Sénégal - Un recul de 23,2% enregistré en avril 2026

18 Juin 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Au mois d'avril 2026, les exportations du Sénégal se chiffrent à 547,7 milliards de FCFA contre 713,4 milliards de FCFA au mois précédent, soit un recul de 23,2%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information, cette situation s'explique principalement par la baisse des ventes à l'extérieur de pétrole brut (138,5 milliards de FCFA contre 227,5 milliards de FCFA le mois précédent), d'acide phosphorique (16,0 milliards de FCFA contre 55,3 milliards de FCFA), d'or non monétaire (144,3 milliards de FCFA contre 162,9 milliards de FCFA) et de gaz naturel liquéfié (21,1 milliards de FCFA contre 30,7 milliards de FCFA).

Comparées au mois d'avril 2025, les exportations progressent de 16,6%. Leur cumul à fin avril 2026 s'est établi à 2 126,8 milliards de FCFA contre 1 856,0 milliards de FCFA pour la même période de 2025, soit une progression de 14,6%.

Au cours du mois d'avril 2026, renseigne l'Ansd, les principaux produits exportés sont l'or non monétaire (144,3 milliards de FCFA), le pétrole brut (138,5 milliards de FCFA), les produits pétroliers raffinés (48,5 milliards de FCFA), les poissons frais de mer (22,8 milliards de FCFA) et le gaz naturel liquéfié (21,1 milliards de FCFA).

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Les principaux clients du Sénégal sont la Suisse (20,6%), l'Italie (18,7%), le Mali (13,5%), l'Allemagne (11,3%), l'Espagne (3,8%) et l'Inde (3,4%).

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