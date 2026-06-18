Afrique de l'Ouest: Production d'électricité au pays - La Bidc approuve une participation de 25 millions d'euros à une facilité de Mourabaha syndiquée en faveur de Senelec

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a approuvé une série d'opérations de financement stratégiques visant à soutenir le développement du secteur privé et la sécurité énergétique en Afrique de l'Ouest, à l'issue de la 98ème session ordinaire de son Conseil d'administration tenue le 16 juin 2026.

Selon un communiqué de presse, ces approbations, d'un montant de 75 millions USD et 105 millions Euros, témoignent de l'engagement constant de la banque à promouvoir une croissance inclusive, résiliente et portée par l'investissement en Afrique de l'Ouest.

Ouvrant la session, le Président de la Banque et de son Conseil d'administration, Dr George Agyekum Donkor, a souligné l'importance stratégique de ces nouveaux engagements. « Ces interventions illustrent notre détermination à soutenir des initiatives structurantes qui renforcent les capacités productives, sécurisent l'approvisionnement énergétique et élargissent l'accès au financement pour les entreprises, en particulier les Pme, véritables moteurs de la transformation économique de notre région. », a-t-il dit.

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Les opérations approuvées mettent en évidence la capacité de la Bidc à déployer des interventions à fort impact dans des secteurs clés. Ainsi au Sénégal, elle approuve la participation de 25 millions Euros à une facilité de Mourabaha syndiquée en faveur de la Senelec. «Structurée en collaboration avec la Société internationale islamique de financement du commerce (Itfc), cette opération permettra de financer l'approvisionnement en produits pétroliers raffinés destinés à la production d'électricité, contribuant ainsi à garantir un approvisionnement énergétique fiable et à soutenir l'activité économique et industrielle », renseigne la Bidc.

Il y a également une ligne de crédit de 80 millions Euros en faveur de Coris Holding SA (Afrique de l'Ouest). Cette facilité, explique-t-on, renforcera la capacité de financement du Groupe, en particulier au profit des Pme, qui représentent plus de 70 % de son portefeuille de prêts. Elle devrait stimuler les secteurs productifs, promouvoir l'inclusion financière et soutenir la création ainsi que la consolidation de milliers d'emplois, tout en renforçant le partenariat de la BIDC avec un groupe bancaire de premier plan de l'Uemoa.

Pour le Ghana, c'est une facilité de 50 millions Usd en faveur de Stratcon Energy and Trading Limited qui a été approuvée. Cette ligne de crédit sera consacrée à l'importation et à la distribution de produits pétroliers raffinés, notamment dans le cadre d'un partenariat avec la raffinerie Dangote. L'opération devrait renforcer la sécurité énergétique régionale, améliorer la fiabilité de l'approvisionnement et accroître la compétitivité économique.

En Guinée, il s'agit d'une facilité de 25 millions Usd pour Topaz Multi-Industries SA (Guinée). Selon le communiqué, ce financement soutiendra l'importation de matières premières industrielles, contribuant à accroître les capacités de production locale, à renforcer la base industrielle de la Guinée, à favoriser la substitution aux importations et à générer des emplois durables.

«Au-delà de leur diversité sectorielle, ces opérations reflètent l'approche intégrée de la Bidc en matière de durabilité ainsi que son engagement en faveur de la transformation des économies ouest-africaines. Elles s'inscrivent pleinement dans la Stratégie Gro (Croissance, résilience, optimisation) 2026-2030 de la Banque, visant à accélérer la croissance économique, renforcer la résilience des économies régionales et élargir les opportunités durables au bénéfice des populations », soutient la Bic.