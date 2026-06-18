Sénégal: Budget 2026 - L'Etat a dépensé près de 1.500 milliards FCFA au premier trimestre

La masse salariale poursuit sa hausse tandis que le service de la dette absorbe déjà 285 milliards FCFA. L'éducation demeure de loin le premier bénéficiaire des dépenses de personnel.

Les dépenses de l'Etat ont atteint 1.482,7 milliards de FCFA à fin mars 2026, soit 20,6% des crédits prévus dans la Loi de finances initiale (Lfi). Une exécution budgétaire marquée par le poids des dépenses de fonctionnement, notamment la masse salariale et le service de la dette, qui concentrent à eux seuls une part importante des ressources publiques.

Sur ce montant global, les dépenses ordinaires se sont élevées à 1.185,5 milliards de FCFA, représentant 27,1% des prévisions annuelles. Elles couvrent principalement le paiement des intérêts de la dette, les rémunérations des agents de l'Etat, les acquisitions de biens et services ainsi que les transferts courants.

L'une des principales charges demeure le remboursement de la dette publique. Au cours des trois premiers mois de l'année, l'Etat a consacré 285 milliards de FCFA aux intérêts et commissions, soit près d'un quart des crédits prévus pour l'ensemble de l'exercice. La dette extérieure représente l'essentiel de cette charge avec 209,3 milliards de FCFA, contre 75,7 milliards pour la dette intérieure.

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Autre poste majeur : les dépenses de personnel. La masse salariale a atteint 375,1 milliards de FCFA, en progression de 18 milliards de FCFA par rapport au premier trimestre 2025, soit une hausse de 5,1%. Cette évolution accompagne l'augmentation continue des effectifs de la fonction publique.

A fin mars 2026, l'État employait 195.144 agents, contre 186.205 un an plus tôt, soit 8.939 agents supplémentaires. La quasi-totalité de ces effectifs est constituée d'agents permanents, qui représentent plus de 189.000 personnes.

Dans le détail, 366,9 milliards de FCFA ont été consacrés aux rémunérations, tandis que les prestations sociales ont mobilisé 8,2 milliards de FCFA, principalement pour les dépenses de santé et les pensions d'invalidité.

L'analyse de la répartition sectorielle confirme le poids dominant du secteur éducatif dans les dépenses de personnel. A lui seul, le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle a absorbé 208 milliards de FCFA, soit 58,2% de la masse salariale versée aux fonctionnaires et agents non-fonctionnaires.

Derrière l'éducation, les ministères en charge de l'intérieur et de la sécurité publique ainsi que des Forces armées concentrent ensemble 22,6% des rémunérations versées. Le secteur de la santé représente pour sa part 5,5% de la masse salariale, devant les Finances (3,3%) et la Justice (2,8%).

Ces chiffres illustrent les principales priorités budgétaires de l'Etat en ce début d'année 2026 : assurer le fonctionnement de l'administration, honorer les engagements liés à la dette publique et financer les secteurs stratégiques, au premier rang desquels l'éducation, qui demeure le principal employeur public du pays.