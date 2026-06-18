Madagascar: Cepe 2026 - Des candidats passent l'examen par terre

Le manque criant d'infrastructures scolaires a éclaté au grand jour en plein examen du CEPE. Une réalité brutale, alors que le budget de l'éducation vient tout juste d'être revu à la baisse.

Dans le plus jeune district de Madagascar, dans la région d'Androy, les candidats à l'examen du CEPE ont composé dans le dénuement total. Ces élèves ont passé leurs épreuves assis à même le sol. Ils ont été contraints de poser leurs copies sur leurs genoux ou par terre. Cette scène s'est déroulée dans la commune d'Ampamata, Circonscription scolaire (Cisco) d'Antanimora, région d'Androy.

Le manque de tables-bancs est la raison invoquée par les autorités locales pour expliquer cette scène. « Bien que la quasi-totalité des candidats ait pu disposer de tables-bancs, un manque de huit places a forcé certains d'entre eux à s'asseoir par terre, et ce, malgré tous les efforts logistiques déployés », explique un responsable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette situation met en lumière l'ampleur du déficit en infrastructures scolaires au sein de cette Cisco. « Ici, 60 % des écoles sont en dur, mais le manque de tables-bancs oblige certains élèves à s'asseoir par terre. Les efforts combinés de l'association des parents d'élèves et de l'État ne suffisent pas encore à combler ce manque de mobilier », enchaîne notre source.

Antanimora n'est pas la seule Cisco à manquer de mobilier. Dans la Cisco de Vangaindrano, des candidats à l'examen du CEPE s'asseyaient à trois, voire à quatre par table, dans le Collège d'enseignement général (CEG) d'Ambatolava.

Budget insuffisant

« En raison du manque de mobilier sur place, nous avons dû acheminer des tables-bancs depuis des établissements voisins. C'est pourquoi certains candidats étaient un peu serrés, mais nous avons fait en sorte que personne ne se retrouve assis par terre », indique une source.

Le chef Cisco de Vangaindrano, Bendrainy Joël Rakotondravony, souligne que ce manque de mobilier ne devrait pas avoir lieu.

« En décembre 2025, le ministère de l'Éducation nationale a doté Vangaindrano de deux cent soixante-seize tables-bancs pour répondre aux besoins de cet examen. Cependant, ce mobilier n'est jamais arrivé à destination. Il a été détourné par un élu et reste introuvable à ce jour », déplore-t-il. Nous n'avons pas obtenu de réaction de la personne élue.

Ce manque criant de tables-bancs et le délabrement des écoles ont éclaté au grand jour, quelques jours seulement après la réduction du budget de l'éducation dans le projet de loi de finances rectificative. Une preuve flagrante que le budget actuel est bien trop insuffisant pour redresser le système éducatif malgache.

Les partenaires techniques et financiers alertent régulièrement sur les failles du système éducatif. La semaine dernière, un appel a été lancé pour l'augmentation des budgets sociaux.