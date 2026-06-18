Congo-Kinshasa: Au Texas, le discours très politique du président devant la diaspora congolaise

Depuis Houston, aux États-Unis, le président de la RDC s'est adressé mercredi 17 juin à la diaspora congolaise réunie après le match nul des Léopards face au Portugal en Coupe du monde 2026 de football. Félix Tshisekedi s'en est pris notamment, sans le nommer, à son prédécesseur, Joseph Kabila, condamné à mort le 30 septembre 2025 à Kinshasa et placé sous sanctions américaines en avril dernier.

À Houston, la soirée devait rester sportive. Mais après le nul historique 1-1 des Léopards face au Portugal, en Coupe du monde 2026 de football, le président de la RDC a pris la parole devant la diaspora congolaise. Et le ton est vite devenu politique, parfois très offensif, avec des mises en garde, des accusations, une allusion à peine voilée.

Le chef de l'État congolais a visé Kigali et, a-t-il dit, ses soutiens locaux. « Leurs complices sont devenus fous », a-t-il lancé, appelant les Congolais à l'unité face à ce qu'il a présenté comme une tentative d'instrumentalisation du régionalisme.

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Il est ensuite revenu sur l'histoire récente du pays, évoquant la chute du régime de Mobutu en 1997 puis l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila en 2001. Selon lui, des ennemis se sont alors infiltrés pour installer « leur chien qu'ils pouvaient exploiter », une formule qui vise, sans le nommer, son prédécesseur au pouvoir, Joseph Kabila.

Il a rappelé que, à l'époque, l'essentiel était, selon ses mots, que le régime change, même au prix d'accepter n'importe qui à la tête du pays. « Nous avons dit que cela ne devait plus se produire », a-t-il insisté, alors que l'opposition accuse Félix Tshisekedi aujourd'hui de vouloir, à son tour, se maintenir au pouvoir au-delà d'un deuxième mandat qui s'achève en 2028.

Il « dégrade la fonction qu'il est censé incarner »

Ces propos ont été dénoncés par les proches de Joseph Kabila. Par exemple, Félix Momat, ancien vice-ministre du Budget a jugé que le chef de l'État congolais, en substituant « l'invective à l'argumentation », ne s'attaquait pas seulement à son prédécesseur, mais « dégrade la fonction qu'il est censé incarner ».

Le discours de Félix Tshisekedi intervient trois jours après l'adoption par le Parlement congolais d'une loi sur un référendum constitutionnel, dénoncée par l'opposition comme une porte ouverte à un troisième mandat.

Sur le plan militaire, le président a promis la reconquête des zones tenues par l'AFC/M23 dans l'est de la RDC, affirmant avoir la foi que tout le Congo sera bientôt libéré.

L'est de la RDC, frontalière du Rwanda et au riche sous-sol, est par ailleurs miné par la présence de groupes armés et des conflits depuis plus de trois décennies. Les violences se sont intensifiées depuis 2021 avec la résurgence du M23 qui a pris les villes de Goma en janvier 2025 puis Bukavu en février 2025. Un accord de paix des gouvernements congolais et rwandais a été signé en juin 2025 à Washington, puis une déclaration de principe avec le M23 signée au Qatar en juillet 2025 « en faveur d'un cessez-le-feu permanent », mais la violence persiste.