Madagascar: Fete de la musique - IFM - Trois générations d'artistes croisent leurs univers

Le Grand Concert de la Fête de la Musique réunira le kaiamba et le jazz dans une création inédite, le 21 juin à l'Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely.

Le 21 juin, l'Institut français de Madagascar célébrera la Fête de la Musique en faisant de la rencontre artistique le fil conducteur de sa programmation. Ouverte à tous, la journée débutera dès la matinée sous les arcades de l'IFM avec une scène ouverte dédiée à la jeune génération musicale. Le public pourra y découvrir les univers variés de MC Hope, KarmiK, Mayah, Ithuriel, Naïnako, Mobby, Yellow Tree, M'iray Kalo et Mbaoé. Une première partie qui mettra en lumière la diversité des influences musicales présentes à Madagascar.

Ensuite, le Grand Concert prévu à 15h 30 dans la Salle Albert Camus mettra à l'honneur trois références de la scène malgache : Oza Jérôme, Proshely et le Weaver Trio.

Pour cette édition 2026, l'IFM propose une collaboration originale entre deux figures majeures du kaiamba et une formation de jazz reconnue pour son approche moderne. Cette rencontre artistique donnera naissance à un dialogue inédit entre les sonorités traditionnelles malgaches et les harmonies du jazz contemporain.

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Véritable monument de la musique malgache, Oza Jérôme s'est imposé comme l'une des grandes figures du kaiamba. Chanteur, auteur-compositeur et musicien, il a marqué plusieurs générations à travers des titres devenus incontournables, notamment Volazara, mais aussi Fotsy hely, Tambitamby lava, Mbola ho avy et Tsy anjara. Il compte également parmi les membres historiques du groupe « Kaiamba tena izy ».

Touche contemporaine

À ses côtés, Proshely, de son vrai nom Noasy Prosperely, apportera également son expérience à cette création musicale. Figure emblématique du mouvement kaiamba, il a débuté sa carrière à seulement 12 ans. Surnommé le « magicien du kaiamba », il s'est distingué non seulement comme chanteur et compositeur, mais aussi comme arrangeur, contribuant à façonner l'identité sonore de nombreux artistes malgaches.

La touche contemporaine sera assurée par le Weaver Trio, groupe de jazz créé en 2018 à Madagascar. Inspirée du « Fody », un oiseau malgache réputé pour sa capacité d'adaptation, la formation revendique une musique ouverte à de multiples influences. Habitué des grands rendez-vous comme Madajazzcar, le Yelewa Jazz Festival à Mayotte ou encore Jazz Tohatohabato, le trio revisite régulièrement des morceaux traditionnels malgaches tout en développant ses propres compositions.

À travers cette rencontre entre patrimoine musical, improvisation et création, l'IFM entend célébrer la richesse des expressions artistiques et favoriser le dialogue entre les générations. Une expérience musicale singulière qui promet de faire émerger de nouvelles couleurs sonores devant le public d'Analakely.