Madagascar: Produits - Le marché du drapeau sature

Au marché d'Andravoahangy, les couturières ont abandonné la confection de drapeaux, plusieurs jours avant la fête de l'indépendance. « C'est le calme plat sur le marché cette année. Zéro commande au compteur. C'est un coup dur, sachant que je tourne habituellement autour de 1 000 à 1 500 commandes par an», témoigne Berthine, considérée comme la doyenne des confectionneuses de drapeaux au marché d'Andravoahangy. Couturière depuis 26 ans, elle s'est spécialisée dans la création de pavillons nationaux à l'approche de chaque fête de l'Indépendance. Cette année, elle en a produit 600 mais n'en aurait vendu qu'une centaine.

À proximité, Joëline partage le même constat. Cette couturière, qui a confectionné une trentaine de drapeaux à l'occasion de la fête de l'Indépendance, affirme n'en avoir vendu qu'un seul depuis un mois. Cela fait deux années consécutives suite que les ventes stagnent à ce rythme intenable pour ces couturières.

Regroupement

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Cette baisse d'activité aurait commencé en amont, dès l'apparition de l'épidémie de Covid. « Le niveau de vie a baissé. Même si les clients viennent, ils n'achètent que les articles les moins chers. De plus, cette activité est de plus en plus saturée, car nous ne sommes plus les seules à proposer ces produits. Mais ce qui nous achève vraiment, c'est la concurrence des marchands ambulants, qui sont plus accessibles», poursuit Berthine, pour expliquer les raisons de ce recul des ventes de drapeaux. Elles réclament ainsi le regroupement de tous les vendeurs au sein du marché, afin de mettre un terme à cette concurrence déloyale qui asphyxie le secteur formel.

Par ailleurs, le constat saute aux yeux dans les rues. À seulement une semaine de la fête de l'Indépendance, les maisons arborant le drapeau national se font rares. Ce boudage des étals de couturières est-il le signe d'un désintérêt grandissant pour cette célébration ?