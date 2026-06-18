Cameroun: Eto'o tacle Bell d'un « merci pep bel... » lourd de sens

Sur son compte Facebook officiel, le président de la Fecafoot Samuel Eto'o aurait publié un message sobre mais lourd de sous-entendus visant Joseph Antoine Bell, ancien gardien des Lions Indomptables et soutien affiché de l'ex-sélectionneur Marc Brys.

Quatre mots. C'est tout ce qu'il aurait fallu à Samuel Eto'o pour relancer une polémique qui couve depuis des mois au sein du football camerounais. « MERCI PEP BEL... » : une story courte, énigmatique pour qui ne suit pas l'actualité de la Fecafoot, mais immédiatement décodée par les habitués des tensions entre le président de la fédération et l'une des légendes les plus respectées du football camerounais, Joseph Antoine Bell.

Eto'o et Bell : un nouveau round dans la guerre des symboles

Une story courte, rédigée en lettres capitales, aurait suffi à relancer les tensions. Selon les informations relayées sur les réseaux sociaux, le président de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot), Samuel Eto'o, aurait publié sur son compte Facebook un message sobre mais ambigu : « MERCI PEP BEL... ». Une formule qui, à première vue, ne dit pas grand-chose. Mais dans le contexte actuel du football camerounais, elle prend tout son sens.

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Remonter le fil : la nomination contestée de Marc Brys

Pour comprendre cette sortie, il faut revenir à la nomination du sélectionneur belge Marc Brys par le ministère des Sports, une décision que la Fecafoot avait initialement contestée, refusant même dans un premier temps de valider son contrat. Dans ce climat de bras de fer institutionnel, Joseph Antoine Bell, ancien gardien de but international et figure respectée des Lions Indomptables, avait pris position publiquement en faveur du nouveau technicien. Il avait notamment qualifié Marc Brys de « grand coach » avant d'ajouter une formule restée dans les mémoires des observateurs du football camerounais, affirmant que le Belge était un envoyé providentiel pour redresser la sélection nationale.

Le sens caché derrière « Pep Bel »

C'est précisément cette prise de position que la formule d'Eto'o semble viser, sur le ton de l'ironie plutôt que de l'attaque frontale. En accolant le diminutif « Pep » référence à Pep Guardiola, considéré comme l'un des plus grands tacticiens de l'histoire du football au nom de Bell, le message tourne en dérision l'enthousiasme affiché par l'ancien gardien envers le staff technique belge. Une manière, pour Eto'o, de rappeler que Bell avait validé un choix venu du ministère, au détriment des prérogatives habituellement revendiquées par la fédération.

Une rivalité qui dépasse le seul dossier Brys

Cette nouvelle sortie numérique s'inscrit dans une relation déjà marquée par plusieurs épisodes de tension publique entre les deux hommes au fil des années, qu'il s'agisse de divergences sur la gouvernance de la fédération ou de prises de position contradictoires sur la gestion technique des Lions Indomptables. Le dossier Marc Brys, qui a continué d'opposer la Fecafoot et le ministère des Sports, n'a fait qu'ajouter une nouvelle couche à ce contentieux de longue date.

Une stratégie de communication assumée

Ce n'est pas la première fois que Samuel Eto'o utilise ses canaux personnels et non les canaux institutionnels de la Fecafoot pour adresser des messages à ceux qu'il considère comme ses détracteurs. Une stratégie de communication directe, sans filtre, qui continue de nourrir les discussions sur la gestion de la fédération et sur les rapports de force entre les différents acteurs du football camerounais.