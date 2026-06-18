Cameroun: Vols de motos à Yaoundé - La gendarmerie frappe fort à Messa et Briqueterie

À Yaoundé, une opération du Groupement de Gendarmerie Territoriale du Mfoundi a permis de démanteler un réseau organisé de vol de motocyclettes, avec 36 engins récupérés et deux suspects interpellés.

Trente-six motocyclettes. C'est le résultat d'une seule opération menée le 9 juin 2026 par la Gendarmerie à Yaoundé. Face à une vague de vols qui inquiétait de plus en plus d'habitants de la capitale, les forces de l'ordre ont remonté, étape par étape, toute une filière : du voleur présumé jusqu'aux lieux de stockage des engins. Le récit d'une enquête qui a porté ses fruits.

Yaoundé démantèle un réseau de vol de motocyclettes : 36 engins récupérés

Face à la recrudescence des vols de motocyclettes observée ces dernières semaines dans la capitale camerounaise, le Groupement de Gendarmerie Territoriale du Mfoundi (GGTM) a mené, le 9 juin 2026, une opération d'envergure qui a permis de démanteler un réseau criminel organisé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une opération déclenchée par un renseignement précis

Tout est parti d'un renseignement jugé crédible par les enquêteurs. Sur cette base, les éléments du GGTM ont mené une intervention ciblée au quartier Messa, au lieu-dit Hôpital Central. Un jeune homme de 24 ans y a été interpellé. Il est présenté comme l'auteur présumé de plusieurs vols de motocyclettes et figurait parmi les individus activement recherchés par la Gendarmerie Nationale.

De l'auteur présumé au receleur

L'exploitation des informations recueillies auprès du suspect a permis aux enquêteurs de remonter rapidement jusqu'à son principal receleur présumé, localisé au lieu-dit Palais des Sports. Âgé de 22 ans, ce dernier a été interpellé en possession de quatre motocyclettes déclarées volées.

Une saisie massive à la Briqueterie

Poursuivant leurs investigations, les gendarmes ont étendu l'opération jusqu'au quartier Nouvelle Route Briqueterie, derrière l'Hôtel Aurore. C'est là que l'essentiel du butin a été retrouvé : trente-deux motocyclettes supplémentaires d'origine suspecte ont été saisies sur place.

Un coup significatif porté au réseau

Au total, 36 motocyclettes présumées volées ont été récupérées au cours de cette opération unique, ce qui représente un coup significatif porté à un réseau qui sévissait visiblement depuis un certain temps dans la ville de Yaoundé.

Les deux suspects sont actuellement gardés à vue au Groupement de Gendarmerie Territoriale du Mfoundi. Les investigations se poursuivent afin d'identifier d'éventuels complices supplémentaires et de permettre la restitution des engins à leurs propriétaires légitimes.