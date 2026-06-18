Nigeria: Appels lancés par des responsables chrétiens et musulmans contre l'insécurité croissante

Abuja — « Chaque jour, dès notre réveil, nous entendons parler des atrocités commises par Boko Haram, des bandits et des criminels de toutes sortes à travers tout le pays ». C'est en ces termes que Mgr Alfred Adewale Martins, Archevêque de Lagos et Vice-président de la Conférence épiscopale catholique du Nigeria (CBCN), a déploré la succession ininterrompue d'enlèvements, d'attaques contre les forces de l'ordre et de déplacements forcés de communautés entières dans différentes régions du Nigeria.

Au cours de la messe d'action de grâce célébrée le 16 juin dans la cathédrale Sainte-Croix de Lagos, à l'occasion du 90e anniversaire, du 60e anniversaire de son ordination sacerdotale et du 55e anniversaire de son ordination épiscopale du Cardinal Anthony Okogie, Archevêque émérite de l'archidiocèse catholique de Lagos, Mgr Martins a exhorté le président Bola Tinubu à agir avec détermination pour rétablir la paix et la sécurité dans le pays.

« Il ne se passe pas un jour sans que l'on apprenne que des personnes ont été enlevées par des soi-disants bandits et d'autres criminels, que des soldats, y compris des généraux, ont été pris en embuscade et tués, que des personnes ont été contraintes de quitter leur foyer et même que des chefs traditionnels fuient leurs territoires par crainte d'attaques violentes », a déclaré Mgr Martins, ajoutant : « Il devient de plus en plus difficile de comprendre ce qui se passe dans notre pays ».

La question de l'insécurité qui touche plusieurs régions du Nigeria a également été soulevée par le sultan de Sokoto, Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar, président de la Jama'atu Nasril Islam (JNI), l'une des principales organisations islamiques du pays. Dans une déclaration publiée elle aussi le 16 juin, le sultan a invité les fidèles à prier avec ferveur pour le bien-être du Nigeria et pour le renforcement de la paix et de la sécurité, soulignant que la nouvelle vague de violence et d'insécurité semblait résister à toutes les mesures prises jusqu'à présent pour y remédier.

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Le sultan a notamment demandé que la prière du vendredi 19 juin soit consacrée à des supplications particulières afin de lutter contre les maux sociaux qui affligent le Nigeria, notamment le phénomène croissant des enlèvements et du banditisme.