Congo-Brazzaville: Commémoration - Le Congo et la France se souviennent du 18 juin 1940

Dans le cadre du 86e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940, une cérémonie a été organisée au square de Gaulle de Brazzaville, en présence des autorités françaises et congolaises ainsi que du corps diplomatique accrédité en République du Congo.

De nombreuses autorités civiles et militaires, parmi lesquelles le maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba; l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi; et le chef d'état-major général des Forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard Okoï ont pris part à la cérémonie.

Le capitaine Thierry Garrigue, coopérant militaire près l'ambassade de France au Congo, a fait la lecture du discours prononcé par le général de Gaulle, le 18 juin 1940, sur les antennes de la radio BBC, invitant les officiers et les soldats français en territoire britannique, des outre-mers et de l'Afrique à se mettre en rapport avec lui. « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres », déclarait le général de Gaulle, le 18 juin 1940.

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Cette cérémonie a été marquée par le dépôt des gerbes de fleurs par les autorités civiles et militaires, l'interprétation de « La Marseillaise » et de « La Congolaise » par la fanfare des Forces armées congolaises. En outre, un officier supérieur a été décoré officier dans l'Ordre national des mers et fleuves de la coopération militaire française.