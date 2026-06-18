Afrique: Journée de l'enfant africain - Le gouvernement congolais interpellé par les enfants

Répondant à l'interpellation des enfants sur l'accès à l'eau et à l'assainissement, lors de la célébration de la 35e Journée de l'enfant africain, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Marie-France Lydie Hélène Pongault, a assuré : « Le gouvernement a entendu votre message ».

« L'on ne peut pas parler d'un avenir radieux pour l'Afrique si ses enfants n'ont pas accès à l'eau potable et aux infrastructures d'hygiène de base. L'eau n'est pas un luxe, c'est la vie », a déclaré la présidente du Parlement des enfants, Lucia Bouenitelamio, lors de la célébration de la Journée de l'enfant africain sur le thème « Garantir l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour tous les enfants ».

Dans leur message, les enfants ont souligné le fait que plusieurs d'entre eux continuent de parcourir des kilomètres pour s'approvisionner en eau, tandis que d'autres tombent malades à cause d'une eau insalubre. « Nous sommes satisfaits de voir la réalisation des projets pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement dans nos villes et villages. Mais beaucoup reste encore à faire », a souligné Lucia Bouenitelamio.

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Répondant à leurs préoccupations, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Marie-France Lydie Hélène Pongault, a déclaré : «Le gouvernement a entendu votre message. Cette journée en appelle à notre responsabilité de bâtir un environnement porteur d'espoir pour chaque enfant ».

La ministre a procédé, par la suite, à la pose de la première pierre pour la construction d'un forage au Centre d'insertion et de réinsertion des enfants vulnérables, accompagnée de ses collègues ministres chargés de la Justice, Aimé Ange Wilfrid Bininga ; de l'Assainissement, Juste Mondélé ; de l'Enseignant primaire et secondaire, Jean Luc Mouthou.

Saluant les efforts du Congo dans la promotion et la protection des droits des enfants, les partenaires ont réitéré leur volonté d'accompagner le pays. « Nous savons que la réponse pour les droits des enfants est holistique et demande la contribution de tous les secteurs. Les agences du système des Nations unies restent mobilisées et s'associent pleinement et s'engagent à vous accompagner dans la durée », a fait savoir le coordonnateur des agences du système des Nations unies, Abdourahamane Diallo.

Sa collègue, représentante de l'Unicef, Mariavittoria Ballota, a abondé dans le même sens. « Nous réaffirmons notre engagement de vous accompagner pour que les aspirations des enfants puissent se réaliser », a-t-elle indiqué.