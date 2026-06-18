Afrique: Biennale africaine de la photographie - Des photographes appelés à réinventer les oeuvres

18 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rosalie Tsiankolela Bindika

Les artistes photographes, vidéastes, performeurs du continent africain, de la diaspora et des Afro-descendants sont conviés à participer à la 15e édition des rencontres de Bamako, au Mali. Les inscriptions vont se clôturer le 20 juin.

La quinzième édition de la biennale africaine de la photographie de Bamako se tiendra du 26 novembre prochain au 26 janvier 2027. Elle aura pour thème « Réfabulation(s) ». La commissaire générale, Armelle Dakouo, invite les candidats et candidates à réfabuler, c'est-à-dire à réinventer les récits dominants pour pouvoir s'appuyer sur la puissance narrative pour montrer des voies alternatives, de nouvelles possibilités, de nouvelles images afin de développer des voies possibles.

Le ministre malien de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé, quant à lui, a fait appel à l'audace et à l'engagement des artistes de contribuer à réécrire, à reconstruire de nouveaux récits afin d'avoir un nouveau regard sur le monde et sur l'Afrique.

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Pour y participer, les candidats doivent soumettre un dossier complet comprenant un CV; une biographie artistique; un portfolio; une photo d'identité portrait; une description-présentation du projet; une fiche technique du projet proposé; les visuels des oeuvres ou installations; les textes critiques, articles, publications (si disponibles) ; les liens de téléchargement (photos/vidéos en basse définition) ; les documents de voyage (passeport valable jusqu'en juillet 2027 ou pièce d'identité)

La présentation du projet doit, en outre, préciser le titre du projet : le nom de votre série ou installation ; le format : photo, vidéo, installation, performance ; les dimensions / durée : spécifications physiques ou temporelles ; le nombre d'oeuvres : quantité totale d'éléments ; les besoins techniques : Éclairage, écrans, supports, son ; les conditions d'exposition spécifiques : intérieur/extérieur, obscurité, etc. Le dossier doit être envoyé en ligne ou par Email à : rencontresbko15@gmail.com. Objet du mail : candidature - RB15 - (nom de l'artiste)

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