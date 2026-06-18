Congo-Brazzaville: Autonomisation des femmes - La Fondation Congo Assistance offre du matériel agricole aux coopératives

La Fondation Congo Assistance (FCA), en partenariat avec l'ambassade de Chine, a octroyé, le 16 juin, du matériel aratoire et autres équipements aux coopératives agricoles de Madibou, le 8e arrondissement de Brazzaville.

Le don de la FCA aux coopératives de Madibou vise à accroître le rendement agricole, à améliorer la sécurité alimentaire et à renforcer l'autonomie financière des femmes, grâce à la transformation et la commercialisation des produits. « Cela fait pratiquement quelques années que nous entretenons une relation soutenue avec l'ambassade de Chine qui met à notre disposition quelques ressources pour que nous puissions accompagner la population vulnérable de notre pays, notamment celle qui est regroupée dans les coopératives, à faire de telle sorte qu'elle puisse avoir des leviers qui lui permettent de s'autonomiser réellement », a indiqué le secrétaire général de la FCA, Michel Mongo.

Le geste a été salué par les bénéficiaires qui ont saisi cette occasion pour remercier l'ambassade de Chine et la FCA que dirige l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso. « Au nom de l'administrateur maire de Madibou, nous applaudissons le geste de l'ambassade de Chine et la Fondation Congo Assistance. La mairie de Madibou a toujours encouragé ces initiatives qui concourent à l'épanouissement de cet arrondissement », a de son côté déclaré le représentant du maire, Jean Gaspy Vouka.

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale visant à stimuler l'autonomisation des femmes et à renforcer la sécurité alimentaire locale. Le matériel remis aux groupements féminins comprenait des équipements essentiels pour faciliter les travaux champêtres et améliorer le rendement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Rappelons que récemment, en mai dernier, en marge du salon de développement féminin dénommé « Les roses d'acier », organisé par l'ambassade de Chine, les femmes ont reçu divers dons de matériel pouvant leur permettre de réaliser leurs projets.

L'ambassade de Chine et la FCA entretiennent, depuis plusieurs années, un partenariat axé sur l'humanitaire, la santé et l'autonomisation des femmes. Le soutien se traduit régulièrement par des dons de matériel médical de première nécessité, ainsi que par l'amélioration du bien-être de la population vulnérable. L'ambassade de Chine fournit fréquemment du matériel destiné aux structures sanitaires soutenues par la FCA.