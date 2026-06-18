Burkina Faso: Société de transport en commun (SOTRACO) - Huit bus officiellement mis en circulation à Fada N'Gourma

La Société de transport en commun (SOTRACO) a lancé, officiellement, ses activités, le jeudi 18 juin 2026, à Fada N'Gourma. Pour cette première expérience, huit bus ont été déployés pour assurer la desserte de cinq lignes urbaines et d'une ligne intercommunale reliant Fada N'Gourma à Diapangou, avec l'objectif d'améliorer la mobilité urbaine.

Annoncé en novembre 2025, le déploiement des bus de la Société de transport en commun (SOTRACO) à Fada N'Gourma est désormais effectif. En effet, l'entreprise de transport public a lancé ses activités, le jeudi 18 juin 2026, dans la cité de Yendabli. Pour cette première expérience, huit bus sur un total initial de dix ont été déployés pour assurer la desserte de cinq lignes urbaines et d'une ligne intercommunale reliant Fada N'Gourma à Diapangou.

Selon le chef d'agence du réseau de la SOTRACO de Fada N'Gourma, Jacques Kientega, Il s'agit de bus modernes, chacun d'une capacité de 100 places, dont 40 assises et 60 debout, équipés d'une rampe d'accès destinée aux personnes à mobilité réduite. Il a précisé qu'en raison d'une insuffisance de personnel machiniste, trois des cinq lignes urbaines seront immédiatement desservies. Le reste, a-t-il rassuré, sera ouvert progressivement.

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A ce propos, le gouverneur de l'ex région de l'Est, Ram Joseph Kafando, a indiqué que des démarches sont en cours afin de recruter et d'affecter les machinistes nécessaires à la mise en service des trois lignes restantes, dans les meilleurs délais. S'agissant de la tarification, le chef d'agence Kientega a déclaré que le prix de la course est fixé à 200 F CFA pour tous les usagers en milieu urbain.

Des abonnements préférentiels sont également proposés. Les élèves, étudiants et personnes vivant avec un handicap bénéficieront d'un abonnement mensuel de 3 000 F CFA ou trimestriel de 9 000 F CFA. Les élèves fonctionnaires et apprenants des centres de formation professionnelle paieront 6 000 F CFA par mois, tandis que l'abonnement est fixé à 10 000 F CFA par mois et 30 000 F CFA par trimestre pour les autres usagers. Jacques Kientega a également fait savoir que le réseau emploie actuellement sept chauffeurs, deux caissières, deux contrôleurs et un garagiste.

Un soulagement pour la population

Dans son allocution, le gouverneur Ram Joseph Kafando s'est réjoui de l'aboutissement de ce projet qui, selon lui, vient répondre à une attente de longue date des populations, en particulier des élèves, des étudiants et des travailleurs. Cela permettra, a-t-il dit, d'améliorer la fluidité des déplacements, de renforcer la sécurité routière, de réduire l'impact environnemental et d'alléger le coût du transport urbain. Le camarade Kafando a salué cette « vision éclairée » du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. Par ailleurs, il a invité les populations à s'approprier ces joyaux, à respecter les arrêts aménagés, à adopter des comportements civiques et à prendre soin de ces bus, qu'il a qualifiés de « biens publics très précieux ».

Il a, en outre, exhorté les organisations de la société civile à accompagner cette dynamique citoyenne et a recommandé, enfin, à l'équipe locale de la SOTRACO d'assurer une gestion responsable, professionnelle et rigoureuse des bus.

Au nom des populations, le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Fada N'Gourma, Ernest Natama, a exprimé sa gratitude au premier responsable de la SOTRACO pour l'extension des services de la société à la commune. Il a, lui aussi, invité les usagers à s'approprier cet outil et à le préserver pour le bénéfice de toute la communauté.