Afrique: Des réglages à faire avant le choc face aux Vikings

Le revers (1-3) concédé le mardi 16 juin, au MetLife Stadium, contre la France, a mis à nu les lacunes du Sénégal. La prestation des Lions a laissé une impression mitigée. Pape Thiaw devra néanmoins opérer quelques réglages avant le choc face à la Norvège le 23 juin prochain comptant pour la deuxième journée du groupe I. Une victoire relancerait son équipe dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale.

Avec sa défaite (1-3) inaugurale contre la France combinée à la victoire de la Norvège (4-1) contre l'Irak, le Sénégal s'est un peu compliqué la tâche. Pape Thiaw en est bien conscient. Après avoir livré une bonne première période durant laquelle ils ont littéralement étouffé les Bleus, les Lions ont baissé pavillon et subi la loi du plus fort. En deuxième période, tout est allé de travers. Ils se sont inclinés logiquement face à une équipe de France complètement métamorphosée et nettement supérieure, qui a réussi a réussi à prendre sa revanche après la défaite (0-1) de 2002 restée dans les mémoires.

À la fin du match, Pape Thiaw a regretté le manque d'efficacité de son équipe qui s'est procuré plusieurs situations dangereuses qui auraient pu changer le cours de la partie en première période sans pour autant les convertir. Il a pointé du doigt des « erreurs individuelles », des « pertes de balle faciles » et la passivité collective de ses joueurs. Cette première sortie des Lions a été loin d'être celle que les supporteurs et autres observateurs imaginaient.

Et après cette défaite, Pape Thiaw est déjà sous le feu des critiques, surtout avec le choix et la titularisation de certains cadres, l'absence de réaction en seconde période et surtout les remplacements tardifs.

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Avec un vivier impressionnant et une multitude de combinaisons possibles, son équipe a comme principal atout sa profondeur de banc. La preuve, Ibrahim Mbaye, entré à la 75e minute à la place d'Ismaïla Sarr, a trouvé le chemin des filets dans les arrêts de jeu. Malgré cette entame cauchemardesque, qui sonne comme un avertissement, l'heure n'est pas au fatalisme, car rien n'est encore perdu.

Les Lions devront rapidement tourner la page avant leurs deux échéances à venir. Leur prochain adversaire, la Norvège, a réussi ses débuts en battant largement l'Irak (4-1) ; un succès qui permet à Erling Haaland, auteur d'un doublé, et à ses coéquipiers de prendre les commandes de la poule I grâce à une meilleure différence de buts devant la France. Pour ce duel prévu le 23 juin, au MetLife Stadium, l'équipe de Pape Thiaw a besoin des trois points pour se mettre à l'abri avant de croiser le fer avec l'Irak le 26 juin.

Une victoire les relancerait totalement dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale. « Il faut se remobiliser maintenant, car on doit gagner le prochain pour se qualifier », a fait savoir le sélectionneur des Lions en conférence de presse.

Il aura tout intérêt à revoir ses plans, travailler à resserrer davantage les lignes, à recomposer sa défense, qui a montré des signes de fébrilité en deuxième mi-temps et à repenser le milieu de terrain pour trouver le meilleur équilibre. Ses joueurs devront aussi hausser leur niveau de jeu, se montrer beaucoup plus agressifs sur le porteur de la balle et être très cliniques devant les buts.