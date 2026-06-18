Sénégal: Pêche industrielle - Le président Bassirou Diomaye Faye exige une meilleure régulation du secteur

18 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé à un renforcement de la régulation de la pêche industrielle, en insistant sur la modernisation et la transparence des systèmes d'exploitation des ressources halieutiques, lors du Conseil des ministres de ce mercredi.

Le chef de l'État a rappelé le caractère stratégique du secteur des pêches, considéré comme vital pour l'économie nationale et la stabilité sociale. Dans cette perspective, il a demandé au gouvernement de poursuivre les efforts visant à encadrer davantage les activités de pêche industrielle et à améliorer la gouvernance du secteur.

Le président Faye a également instruit la ministre en charge des Pêches et de l'Économie maritime de renforcer le dialogue avec les différents acteurs concernés, en vue de redynamiser la pêche artisanale, fortement dépendante des ressources halieutiques. Dans le même élan, il a préconisé la poursuite du plan de développement de l'aquaculture, présenté comme un levier important de diversification et de durabilité du secteur.

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