Sénégal: VivaTech 2026 - Le pays mise sur ses startups pour renforcer son rayonnement technologique

Le Sénégal a officiellement lancé sa participation à VivaTech 2026, l'un des plus grands rendez-vous mondiaux dédiés à l'innovation et aux nouvelles technologies.

Conduite par la Délégation générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes, la délégation sénégalaise réunit 15 startups évoluant dans des secteurs variés, avec l'ambition de promouvoir le savoir-faire national auprès d'investisseurs, d'entreprises et d'acteurs majeurs de l'écosystème technologique international. Les jeunes pousses sénégalaises bénéficient de l'accompagnement de la DER/FJ, du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de l'Ambassade de France au Sénégal et de Wave Sénégal.

L'inauguration officielle du Pavillon Sénégal s'est tenue le mercredi 17 juin sous la présidence de Baye Moctar Diop, en présence notamment de Aïssatou Mbodji, du directeur général de Wave Sénégal, El Hadji Malick Gueye, du directeur général de la Recherche et de l'Innovation, Pr Hamidou Dathe, ainsi que d'Aymar Pringent, attaché de coopération et d'innovation à l'Ambassade de France au Sénégal.

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Cette première journée a été marquée par la signature d'une convention de partenariat entre la DER/FJ et Wave Sénégal dans le cadre du programme LionsTech. Cet accord vise à renforcer durablement le soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat au Sénégal. La délégation a également reçu la visite de Sandra Kassab. Les échanges avec la responsable du groupe Agence française de développement ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux institutions, déjà engagées à travers les programmes PAVIE I et PAVIE II.

Pour cette cinquième participation consécutive, la DER/FJ entend accélérer l'internationalisation des startups sénégalaises, faciliter leur accès à de nouveaux marchés et créer des opportunités stratégiques de croissance. Présent lors de l'inauguration, Modou Mbène Guèye a salué cette dynamique et exprimé la volonté de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations de rejoindre cette initiative dès l'année prochaine. Le salon se poursuit jusqu'au 20 juin avec un programme riche en rencontres d'affaires, séances de réseautage et échanges avec des partenaires techniques et financiers.

L'un des temps forts de la participation sénégalaise est attendu le vendredi 19 juin à l'AfricaTech Lab, où Dr Aïssatou Mbodji animera une keynote consacrée au financement du pré-amorçage en Afrique de l'Ouest francophone, avant une série de pitchs des startups de la délégation. Les 15 startups sélectionnées pour représenter le Sénégal sont : DOCSEN, FAJMA, AFRICANITY GROUP, SAHKAN'NA, NGOM RECYCLAGE TRANSFORMATION (NRT), FOSSETIC, TELLURIQ, ANDAKIA, LAFRICAMOBILE, LINKUP, OGUNSEC, BERCO PLUS, ABSAR GROUP, SEN-ITI et BAAMTU.