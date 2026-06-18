À l'occasion du match de la Coupe du monde 2026 opposant le Sénégal à la France, la résidence de l'ambassadeur du Sénégal à Paris a accueilli, mardi soir, une Fan Zone réunissant des personnalités sénégalaises et françaises issues des milieux diplomatique, politique, économique, culturel et médiatique.

Organisée dans une ambiance conviviale et festive, cette rencontre a permis de célébrer les liens historiques entre les deux pays, au-delà de la rivalité sportive. Parmi les autorités présentes figuraient Carl Engelsen, sous-directeur Afrique occidentale au Quai d'Orsay, Marie-Salomé Renuy, rédactrice Sénégal à la Direction Afrique occidentale du ministère français des Affaires étrangères, le député français Aurélien Taché, ainsi que Tamsir Bathily, vice-consul général du Sénégal à Paris, et Ségoléne Royal.

L'ancien ambassadeur du Sénégal en France, Paul Badji, la déléguée générale à l'Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Aïda Mbodj, ainsi que le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX), Modou Mbene Gueye, ont également pris part à l'événement.

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La diaspora sénégalaise établie en France était représentée par plusieurs élus franco-sénégalais, dont Aïssata Seck, conseillère régionale d'Île-de-France, Oumar Bâ, maire adjoint à Compiègne, Moussa Kébé, maire adjoint au Blanc-Mesnil, Carolina Faye, maire adjointe à Aubervilliers, ainsi que Bara Ndiaye, président de Diaspora Debout.

Le monde artistique n'était pas en reste avec la présence de l'humoriste Fadily Camara, du comédien Bayou Sarr, de l'acteur Oumar Diaw, du danseur étoile de l'Opéra de Paris Guillaume Diop, du chanteur Kane Diallo Welma et de l'artiste franco-guinéen Black M. Plusieurs figures des médias ont également assisté à cette soirée, notamment le journaliste de BFMTV Ulysse Gosset et la directrice générale de RFI, Mounia Daoudi.