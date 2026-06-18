Tunisie: CNSS/Pensions de retraite - Les retraités jugent insuffisante la hausse de 5 %

Le Secrétaire Général de l'Union Générale des Retraités, Abdelkader Nasri, a estimé, ce jeudi 18 juin 2026, que l'augmentation de 5 % accordée aux pensionnés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) demeure insuffisante pour faire face à la dégradation du pouvoir d'achat.

Intervenant à la radio, il a souligné que la hausse continue des prix pèse lourdement sur les conditions de vie des retraités.

Selon lui, cette revalorisation aurait dû être appliquée selon un principe progressif, avec des augmentations plus importantes pour les pensions les plus faibles, afin de réduire les écarts entre les différentes catégories de retraités.

Abdelkader Nasri a également dénoncé l'absence de dialogue social et le manque d'écoute des représentants des retraités, estimant que cette situation ne correspond pas, selon lui, aux orientations sociales de l'Etat.

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Il a, par ailleurs, plaidé pour que les pensions soient alignées sur le salaire minimum garanti, rappelant qu'une part importante des retraités souffre de maladies chroniques, dans un contexte de couverture sanitaire jugée insuffisante.

Enfin, il a appelé à renforcer la prise en charge sanitaire des retraités et à instaurer des tarifs de transport réduits adaptés à leur situation, estimant que des mesures concrètes sont nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie et consolider leur protection sociale.