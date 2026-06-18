Tunisie: Blanchiment d'argent, drogue et tueurs à gages - 25 suspects arrêtés

18 Juin 2026
La Presse (Tunis)

L'Unité Nationale de Recherche dans les Crimes Terroristes et Organisés, relevant de la Direction générale des services spécialisés de la Sûreté nationale, a démantelé deux réseaux criminels internationaux impliqués dans plusieurs activités illicites, notamment le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, l'extorsion de fonds et les assassinats commandités.

Dans un communiqué publié jeudi, le ministère de l'Intérieur a indiqué que cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre le crime organisé et de protection de la sécurité et de la stabilité du pays. L'opération a été menée à la suite d'un important travail de renseignement et d'un suivi technique et de terrain minutieux, en coordination avec les différentes structures spécialisées.

Les investigations, conduites sous la supervision du ministère public, ont permis l'arrestation de 25 personnes, parmi lesquelles figurent la majorité des dirigeants et membres des deux réseaux. Les forces de l'ordre ont également saisi plusieurs véhicules, motos et embarcations de plaisance de luxe acquis grâce à des activités suspectes menées en Tunisie et à l'étranger.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les saisies comprennent également une quantité de stupéfiants ainsi que d'importantes sommes d'argent. Le ministère de l'Intérieur a précisé que l'enquête se poursuit afin d'identifier l'ensemble des ramifications de cette affaire et de déterminer toutes les responsabilités.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.