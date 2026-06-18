Tunisie: Blanchiment d'argent, drogue et tueurs à gages - 25 suspects arrêtés

L'Unité Nationale de Recherche dans les Crimes Terroristes et Organisés, relevant de la Direction générale des services spécialisés de la Sûreté nationale, a démantelé deux réseaux criminels internationaux impliqués dans plusieurs activités illicites, notamment le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, l'extorsion de fonds et les assassinats commandités.

Dans un communiqué publié jeudi, le ministère de l'Intérieur a indiqué que cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre le crime organisé et de protection de la sécurité et de la stabilité du pays. L'opération a été menée à la suite d'un important travail de renseignement et d'un suivi technique et de terrain minutieux, en coordination avec les différentes structures spécialisées.

Les investigations, conduites sous la supervision du ministère public, ont permis l'arrestation de 25 personnes, parmi lesquelles figurent la majorité des dirigeants et membres des deux réseaux. Les forces de l'ordre ont également saisi plusieurs véhicules, motos et embarcations de plaisance de luxe acquis grâce à des activités suspectes menées en Tunisie et à l'étranger.

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Les saisies comprennent également une quantité de stupéfiants ainsi que d'importantes sommes d'argent. Le ministère de l'Intérieur a précisé que l'enquête se poursuit afin d'identifier l'ensemble des ramifications de cette affaire et de déterminer toutes les responsabilités.