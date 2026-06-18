Tunisie: Taux record d'abstention - Seulement 18% des élèves de base passent le concours du Neuvième !

18 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Décidément l'admission dans les lycées pilotes ne fait plus l'objet de convoitise! Les chiffres le prouvent : seulement un élève sur cinq se présente cette année au concours de fin d'études de base ! Et la course aux 3 750 places disponibles aux lycées pilotes s'annonce serrée.

Les prémices de la désaffection des collégiens tunisiens pour le diplôme national de fin d'études de l'enseignement de base, communément appelé le « Neuvième », prennent forme et de manière spectaculaire. Intervenant ce matin du jeudi 18 juin 2026 sur les ondes de Jawhara FM, Mounir Guizani, chargé de la gestion de la Direction générale de l'informatique et de l'administration électronique, a révélé des chiffres qui interpellent : 82 % des élèves éligibles ont délibérément choisi de ne pas s'inscrire à l'épreuve nationale !

Quelques 143 000 collégiens ont signé un désintérêt massif en faisant l'impasse sur cette évaluation et par ricochet, leur éventuelle admission dans les lycées pilotes tunisiens !

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Le responsable a, en outre, apporté des précisions statistiques à même de dresser le panorama de cette session. « Sur un effectif global de 175 024 élèves actuellement scolarisés en neuvième année de l'enseignement de base général, la proportion de candidats officiellement inscrits au concours national culmine à peine à 18 % », a-t-il laissé entendre.

Pour la minorité de candidats qui ont choisi de relever le défi, l'enjeu principal reste l'accès aux institutions d'élite de l'enseignement secondaire. A ce titre, Mounir Kizani a souligné que pour la rentrée scolaire à venir (2026-2027), la capacité d'accueil globale au sein des lycées pilotes tunisiens est fixée à 3 750 places. Ces sièges, hautement disputés, sont stratégiquement répartis sur l'ensemble des établissements des différentes régions de la République, promettant une compétition extrêmement sélective pour les candidats en lice.

Il va sans dire que le caractère non obligatoire du concours n'est indispensable que pour les élèves visant une orientation d'excellence académique. Et parmi les élèves en lice, certes seulement 3750 élèves auraient la chance d'y accéder. Cependant, l'énorme taux d'abstention sous-entend que la majorité écrasante des futurs lycéens ne croient plus à l'excellence et ne sont aucunement attirés par la compétitivité... Un constat franchement effrayant...

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