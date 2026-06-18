Afrique du Nord: Forum tuniso-algérien à Gafsa - Renforcer l'investissement et les échanges commerciaux avec Tébessa

Le gouvernorat de Gafsa accueillera les 24 et 25 juin 2026 le Forum tuniso-algérien de l'investissement et du commerce interrégional entre Gafsa et Tébessa, avec la participation d'acteurs économiques et d'entreprises des deux pays.

Selon la publication de la Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest sur sa page Facebook, cet événement vise à renforcer la coopération économique et à développer les échanges commerciaux entre les deux régions frontalières de Tunisie et de Algérie. Il ambitionne également de valoriser la proximité géographique et le potentiel frontalier afin d'en faire un levier de croissance, de développement et de création de partenariats entre entreprises.

Le forum constituera une opportunité pour les opérateurs économiques d'explorer de nouvelles perspectives de coopération et d'investissement. Des rencontres d'affaires B2B seront organisées entre entreprises tunisiennes et algériennes, permettant des échanges directs autour des possibilités de partenariat dans les domaines du marketing, de l'exportation et de la réalisation de projets communs.

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De nombreux secteurs seront représentés, notamment les industries, les mines, l'agriculture, les industries agroalimentaires, les services, la logistique, le tourisme, l'artisanat, la formation, le bâtiment, les travaux publics, ainsi que le commerce et les assurances.

La Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest appelle l'ensemble des entreprises de la région de Gafsa à participer activement à ce forum stratégique.