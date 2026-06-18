Tunisie: Le groupe allemand DELTEC reprend l'usine tunisienne de Cicor à Borj Cédria

Le groupe allemand DELTEC, spécialisé dans les services de fabrication électronique (EMS), a annoncé l'acquisition de Cicor Digital Tunisie, le site industriel de Borj Cédria que le groupe suisse Cicor avait décidé de céder dans le cadre de son programme de restructuration.

L'opération, finalisée par Carsten Ellermeier, propriétaire et directeur général de DELTEC, permet l'intégration d'environ 100 employés tunisiens au sein du réseau industriel international du groupe allemand. Cette acquisition marque une nouvelle étape dans le développement de DELTEC, qui entend renforcer sa présence sur les marchés internationaux tout en élargissant son offre industrielle.

Selon l'entreprise, le site de Borj Cédria apporte des compétences complémentaires à ses activités traditionnelles d'assemblage de cartes électroniques. L'usine tunisienne dispose notamment d'expertises dans l'assemblage de câbles, l'injection plastique ainsi que la fabrication de modules et de produits finis.

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DELTEC explique que cette opération s'inscrit dans sa stratégie visant à évoluer d'un simple fabricant électronique vers un fournisseur global de systèmes et de solutions industrielles. Le groupe met également en avant les avantages de son organisation internationale, notamment une meilleure résilience des chaînes d'approvisionnement, un accès élargi aux capacités de production du réseau et une plus grande flexibilité pour répondre à des projets de différentes tailles.

Le site tunisien devrait par ailleurs jouer un rôle complémentaire à l'usine principale de DELTEC située à Furth im Wald, en Allemagne. Cette organisation permettra notamment d'associer les composants fabriqués en Tunisie aux produits électroniques développés sur le site allemand.

"Nos clients sont soumis à une forte pression pour rester compétitifs à l'échelle internationale à chaque étape du processus de production. Grâce à cette acquisition, nous sommes encore mieux positionnés pour les accompagner de manière fiable, depuis les petites séries jusqu'à la production industrielle à grande échelle", a déclaré Carsten Ellermeier.

Cette annonce intervient quelques jours après la communication du groupe suisse Cicor concernant son retrait de Tunisie. Comme nous l'avons rapporté, l'entreprise avait décidé de céder son site de Borj Cédria dans le cadre d'un programme d'intégration et d'amélioration de la productivité, tout en concentrant davantage ses activités nord-africaines sur ses installations marocaines.

L'acquisition par DELTEC apporte toutefois un nouvel éclairage à cette opération. Si Cicor se retire effectivement du marché tunisien, le site industriel de Borj Cédria n'est pas fermé. Il poursuit ses activités sous une nouvelle direction et rejoint désormais un réseau international spécialisé dans la fabrication électronique.

Pour l'industrie tunisienne, cette reprise permet de préserver l'activité du site ainsi que ses emplois qualifiés, tout en maintenant l'intégration de l'usine dans les chaînes de valeur mondiales du secteur électronique.